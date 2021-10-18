鄧淑明：智慧監獄可為社會創造更大價值

設施陳舊

今年6月公布的《紀律部隊職系架構檢討報告書》，提到「許多懲教院所日漸陳舊」。事實上，20多所懲教設施中，大欖女懲教所、塘福懲教所及歌連臣角懲教所都有五六十年歷史，而赤柱監獄更早於1937年投入服務，要重建嗎？問題是這4座設施收容額逾3000，佔全港總收容量四分之一，其他院所一時難以吸納。

職員流失是紀律部隊之冠

懲教署人手流失問題不是新聞，在2017年政府回覆立法會議員的提問中，已指懲教人員流失是紀律部隊之冠，不同職級離職率超過6%；到2019/20年度，懲教署的主任級人員流失率依然高企。懲教工作極具挑戰，2020年懲教院所發生過423宗暴力行為，較2019年上升5%。懲教人員工作風險高，自然容易見異（其他政府部門）思遷，令署方人手捉襟見肘。

教化年輕高學歷人士

2019年的反修例事件，被捕的大多是年輕人。21歲或以上的男性還押在囚人口，由2011年每日平均1023人上升至去年的1521人，增幅近五成，其中不少更是大專或以上的高學歷人士。如何做到懲罰、教化兼備，令他們將來可重投社會，貢獻所長？

超級智慧監獄

面對設施老化和職員流失，懲教署的解決方法之一是發展「智慧監獄」以優化現有工作環境。「智慧監獄」透過科技應用及檢視現有的工作流程，既提升人員的專業水平和形象，亦有助保障懲教人員執法安全及確保在囚人士的人身安全。

香港首間「智慧監獄」大潭峽懲教所剛於5月開幕。它以「保安及監察系統」、「運作及管理系統」、「在囚人士自我管理系統」及「強化職員能力系統」四大範疇作策略性發展。院內設置170個閉路電視高清鏡頭，在囚人士均佩戴電子手環，能作出身分識別、心跳監測、實時定位等，方便人員管理，既提升醫療照顧水平及減低自殘風險，又能加強署方對在囚人士的監管及應對突發事件的能力。

可是，這不免引起侵犯個人私隱的疑慮。懲教署的網頁表示，該署以香港《私隱條例》為藍本，確保個人資料收集方法合法及公平，並只用作直接與該署「職能或活動有關的合法目的」；而個人資料私隱專員公署在今年8月發出有關開發及使用人工智能的指引時，建議機構奉行「以尊重、互惠及公平的方式對待持份者」3項原則，我認為也適用於在囚人士。這類似聯合國《囚犯待遇最低限度標準規則》（別名「納爾遜．曼德拉規則」，以紀念已故南非總統）指，「囚犯仍然是社會的一部分」，因此個人私隱等基本權利應受尊重，在運用嶄新科技時也一樣。

此外，大潭峽懲教所收容額只有160人，就算全部用上，也僅佔7000多的在囚人士的2%。這可算懲教署小試牛刀，不過，與其逐個院所改善，我認為何不揀選最佳位置，把所有懲教所、更生中心和監獄集合起來，興建一座全新的高科技超級智慧監獄？

其實早年已有在喜靈洲興建一座可容納逾7000名囚犯的超級監獄的建議，但因受反對而擱置。喜靈洲鄰近梅窩、坪洲及長洲，地點優越；而署方可把人手資源集中調度，增加靈活性。同時，隨着這座超級監獄的落成，更可把現有20多個院所的用地釋放，土地總面積估計逾100公頃，超過5個維園大小，可供建設房屋，紓緩住屋問題。

助涉案青年重投社會

有了智慧監獄這個硬件，軟件方面，即院所內的人力資源也需提升智慧。根據懲教署委託香港城市大學研究，估算一宗刑事罪案由拘捕、檢控、服刑至更生所引致的開支，以及受害人的損失等，帶來的社會成本可達近24萬元。而透過更生服務及社區教育，減低罪犯重犯機會及提高社會預防罪案，5年來變相為社會節省共743億元「犯罪成本」。

要為社會節省犯罪成本，教育是關鍵。美國智庫RAND Corporation追蹤在囚人士30年的研究發現，在獄中參與教育計劃的人再犯事的機會大幅減少43%，因為獄中上學增加刑滿之後找到工作的機會。今天網上學習成本低、效益大，因此有志願機構在美國14個州的監獄內推動網上學習，讓在囚人士透過Wikipedia for Schools、麻省理工學院的OpenCourseWare和TED Talks等學習及閱讀電子書，而獄方則提供平板電腦，個別甚至安排教授到獄中授課。

本港懲教署一直有為在囚人士提供課程及職業訓練，但以中學或以下及基層工種（如點心製作）為主。由教授、專業人士團隊組成，支援反修例被捕年輕人的「蛻變計劃」，創會副總監宋恩榮教授近日與該會成員聯合撰文指，反修例中被捕年輕人中，不少是高學歷：被捕人士中有4000名是學生，2200名是大專生甚至研究生。要做到懲罰、教化兼備，令他們將來可再重投社會，懲教署應突破固有思維，考慮給予這些高學歷在囚人士相應的培訓和學習資源。

正如宋教授有份撰寫的文章所言，「年輕人是很重要的社會資產」，讓涉案青年刑滿之後重拾希望，並重建與香港社會之間的信任，不單把社會的犯罪成本降到最低，更可為香港創造更大的價值，如此才堪稱真正的智慧監獄。

作者是香港大學工程學院計算機科學系、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，太平紳士

[鄧淑明]