朱兆麟：改善官商合作 加快香港規劃發展

7月時民建聯舉行了房屋議題的圓桌會議，地產建設商會代表就指出，只要政府使用《收回土地條例》的目標土地是業權分散或沒有規劃，而收地後作興建公屋的公共用途，發展商都會樂意配合。其實過往不少發展商於申請發展土地作住宅用途時進度緩慢，除了因行政程序及效率問題外，一大原因就是面臨交通負荷問題，政府規劃交通及住屋兩方面未能有效同步。

應加強發揮「鐵路為骨幹」交通政策

今年中，發展局表示，「精簡發展管制督導小組」正探討壓縮整個發展程序，以加快土地供應，但要加快發展房屋市場，需要政策及基建緊密配合。港府未來亦應加強發揮「以鐵路為骨幹」的公共交通政策，建立溝通平台，讓政府與港鐵和其他陸路交通營運商（如巴士），以及在區域發展的地產商加強溝通，使未來新發展區及鐵路、其他陸路交通能更有效配合，例如增建道路、安排更多公共交通工具接駁，加快新界北的規劃發展進度。

港鐵對外公開的數據，都顯示出其世界一流、可靠的鐵路服務和對建設社區的貢獻。的確過去多年來，港鐵為這座城市帶來的不僅是經濟增長，還有生活質量的改善。港鐵透過「鐵路加物業」發展模式，以鐵路的上蓋物業收入，支持了鐵路營運。特別是港鐵系統和設備運作多年下，維修成本亦與日俱增，未來3年每年要投放約100億港元保養系統，新鐵路發展更需動用約1000億港元，但仍能維持自給自足，毋須如許多歐美地區的鐵路營辦商般，要靠政府津貼。

或許一些反對聲音或不明箇中原因者會提出陰謀論，但看看相關架構，政府作為大股東，而透過鐵路建設及營運項目所帶來的生產總值，令荒蕪之地變成新發展區，都足以說明政府與港鐵之間的互動，而這個香港品牌能走出國際，都是一步一腳印走出來的。

隨着深港協同發展的前海方案推出，加強上述多方合作更為重要。運輸及房屋局要求港鐵研究興建北環線支線往皇崗口岸的可行性及效益，是加強港深交通、推動兩地產業發展的重要一步。寄望未來港府多與商界合作，一起透過新思維，改善香港各方面發展，紓解產業、住屋的深層次問題。

作者是香港可持續發展研究中心創辦人

[朱兆麟]