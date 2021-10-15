袁海文：林鄭的「無愧於心」 會否帶港人往地獄？

保障市民權益的立法消失

第一，香港沒有立法規管醫療儀器，情况比第三世界更為落後。國際社會如美國和歐盟，更是進一步探討和規管人工智能和機器學習應用於醫療上的安全性，方向正是於醫療儀器規管範疇上，更針對性作出規管。然而，香港政府連基本立法也做不好，卻還好意思說要大搞創科。過往香港不斷出現醫學美容嚴重事故，高能量療程燒傷、入侵性療程受傷甚至死亡事件屢見不鮮。這些美容儀器、注射針劑的物質，都屬於醫療儀器範疇。但現在沒有任何規管，出現大量水貨、操作疏忽等問題，不良商戶充斥市面而沒有任何後果，消費者和病人毫無保障，要投訴追究更是十分困難。立法規管醫療儀器已討論約20年，食衛局更於2019年初曾說設立醫療儀器登記制度刻不容緩，為何至今仍不見蹤影？是否又是一個「走數」的承諾？

第二，美容、健身、時光共享經常出現不良銷售，消費者被騙被誤導而蒙受巨額損失。消委會已多次表明應盡快立法設立冷靜期，令消費者有保障。商經局於2019年初進行美容和健身服務合約冷靜期的諮詢，過了兩年又是沒有任何進展。今年施政報告裏更是隻字不提，將2018年施政報告說好的「冷靜期立法」處於冷靜期，這是否「問心無愧」？

第三，香港人都會考慮境外物業投資，特別是現時出現的移民潮，和政府所說的大灣區機遇。然而，銷售過程往往出現不少問題，包括回報率被誇大、爛尾樓等。法律改革委員會早於1990年代已建議規管非本地未落成住宅物業的銷售，但政府多年來視若無睹。要融入國家發展大局，發展大灣區時，是否也應正視如恒大債務危機帶來的爛尾樓風險，為香港人提供更多保障？

上述工作都未做好，令市民繼續無保障。但讓我更擔心的，是未來的影響。一句「問心無愧」是否就足夠推行任何事和政策？「The road to hell is paved with good intentions」這句名言充滿智慧。林鄭月娥強推《逃犯條例》修訂的初心，不是要彰顯公義，堵塞法律漏洞嗎？結果就變成香港的嚴重撕裂。林鄭月娥的「問心無愧」會否令香港未來出現更多更大的破壞、債台高築、民不聊生？香港人會否被一步一步推上地獄的路？筆者非常憂心。

北部都會區「好負責任」抑或「好大喜功」？

為了「解決土地和房屋問題」這個良好意願，畫餅充飢搬出「北部都會區」，大興土木及開拓鐵路系統等等，卻竟連財政估算也沒有，只搬出一句「不可能在開拓土地上蝕錢」，這就是林鄭自詡的「好負責任」？抑或只是「好大喜功」？全球因基建帶來難以承擔的負債或經濟危機的例子多不勝數：巴基斯坦陷入債務危機而難以負擔鐵路等基建項目；黑山共和國無力負擔高速公路的貸款利息；馬來西亞也曾叫停興建高鐵，筆者相信任何金融機構、國家、投資者也不可能明知這些經濟危機，而慷慨提供財政援助或低息貸款。

「北部都會區」所需的財政資源巨大，不要忘記「明日大嶼」仍然繼續，香港沒有無限財政儲備可胡亂揮霍，約1萬億元儲備不足夠應付不斷突然增加的「願景」。真正的負責任和問心無愧，是應該非常謹慎，實事求是，作出經濟效益、融資方法的評估，並交代有可能出現最壞的情况和應對方法，讓香港人好好選擇。

香港和其他地方一樣，已因新冠疫情而大幅消耗財政儲備。如有任何公共財政運用不當，這些潛在債務只會是由下一代來承擔，未來瘋狂加稅是否香港人樂見和願意接受？

作者是民主黨財經及消費者權益政策發言人、深水埗區議員

[袁海文]