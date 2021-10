袁海文：林鄭的「無愧於心」 會否帶港人往地獄？

保障市民權益的立法消失

第一,香港沒有立法規管醫療儀器,情况比第三世界更為落後。國際社會如美國和歐盟,更是進一步探討和規管人工智能和機器學習應用於醫療上的安全性,方向正是於醫療儀器規管範疇上,更針對性作出規管。然而,香港政府連基本立法也做不好,卻還好意思說要大搞創科。過往香港不斷出現醫學美容嚴重事故,高能量療程燒傷、入侵性療程受傷甚至死亡事件屢見不鮮。這些美容儀器、注射針劑的物質,都屬於醫療儀器範疇。但現在沒有任何規管,出現大量水貨、操作疏忽等問題,不良商戶充斥市面而沒有任何後果,消費者和病人毫無保障,要投訴追究更是十分困難。立法規管醫療儀器已討論約20年,食衛局更於2019年初曾說設立醫療儀器登記制度刻不容緩,為何至今仍不見蹤影?是否又是一個「走數」的承諾?

第二,美容、健身、時光共享經常出現不良銷售,消費者被騙被誤導而蒙受巨額損失。消委會已多次表明應盡快立法設立冷靜期,令消費者有保障。商經局於2019年初進行美容和健身服務合約冷靜期的諮詢,過了兩年又是沒有任何進展。今年施政報告裏更是隻字不提,將2018年施政報告說好的「冷靜期立法」處於冷靜期,這是否「問心無愧」?

第三,香港人都會考慮境外物業投資,特別是現時出現的移民潮,和政府所說的大灣區機遇。然而,銷售過程往往出現不少問題,包括回報率被誇大、爛尾樓等。法律改革委員會早於1990年代已建議規管非本地未落成住宅物業的銷售,但政府多年來視若無睹。要融入國家發展大局,發展大灣區時,是否也應正視如恒大債務危機帶來的爛尾樓風險,為香港人提供更多保障?

上述工作都未做好,令市民繼續無保障。但讓我更擔心的,是未來的影響。一句「問心無愧」是否就足夠推行任何事和政策?「The road to hell is paved with good intentions」這句名言充滿智慧。林鄭月娥強推《逃犯條例》修訂的初心,不是要彰顯公義,堵塞法律漏洞嗎?結果就變成香港的嚴重撕裂。林鄭月娥的「問心無愧」會否令香港未來出現更多更大的破壞、債台高築、民不聊生?香港人會否被一步一步推上地獄的路?筆者非常憂心。

北部都會區「好負責任」抑或「好大喜功」?

為了「解決土地和房屋問題」這個良好意願,畫餅充飢搬出「北部都會區」,大興土木及開拓鐵路系統等等,卻竟連財政估算也沒有,只搬出一句「不可能在開拓土地上蝕錢」,這就是林鄭自詡的「好負責任」?抑或只是「好大喜功」?全球因基建帶來難以承擔的負債或經濟危機的例子多不勝數:巴基斯坦陷入債務危機而難以負擔鐵路等基建項目;黑山共和國無力負擔高速公路的貸款利息;馬來西亞也曾叫停興建高鐵,筆者相信任何金融機構、國家、投資者也不可能明知這些經濟危機,而慷慨提供財政援助或低息貸款。

「北部都會區」所需的財政資源巨大,不要忘記「明日大嶼」仍然繼續,香港沒有無限財政儲備可胡亂揮霍,約1萬億元儲備不足夠應付不斷突然增加的「願景」。真正的負責任和問心無愧,是應該非常謹慎,實事求是,作出經濟效益、融資方法的評估,並交代有可能出現最壞的情况和應對方法,讓香港人好好選擇。

香港和其他地方一樣,已因新冠疫情而大幅消耗財政儲備。如有任何公共財政運用不當,這些潛在債務只會是由下一代來承擔,未來瘋狂加稅是否香港人樂見和願意接受?

作者是民主黨財經及消費者權益政策發言人、深水埗區議員

[袁海文]