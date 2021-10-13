馬仲儀：消失的社會公義

香港勞工階層的處境好像不斷倒退——工業意外頻生；新冠肺炎下個人權利（如接種疫苗與否）被擠壓，反之政府拒絕把新冠肺炎列為職業病，一些染疫的工友沒有得到應有的保障。多個工會恰巧在近月解散——前線醫生聯盟、香港教育人員專業協會（教協）、香港職工會聯盟（職工盟）和職業治療師工會。不要企圖把解散的責任推卸說因它們沾染了政治色彩，只是香港工會的命運已和內地工會愈來愈相似。工會將會受到更嚴格的審查，長遠也不會有獨立的工運組織，留下來的慢慢變成花瓶，或永遠的「支持者」。

弱勢人士都被忽視

工會的受眾是勞工階層，工會解散必影響工人的利益。教協支援被教育局指控或學校欺凌的老師，職工盟則多次帶領各行業爭取勞權的工業行動，兩者更擔當了不少提供在職培訓的工作。政權這邊摧毁工會，間接剝奪了勞工階層權益；另一邊，議會沒有了反對的聲音，為基層市民爭取利益的聲音也一併消失；最後，大學裏的年輕人也失去了他們的學生會。社會上所有弱勢人士都被忽視，權益都被踐踏，社會公義正逐漸消失。

最近看到美籍律師Samuel Phillip Bickett的訪問。Bickett在2019年12月介入一宗一名青年在銅鑼灣港鐵站被棍毆事件，持棍者原來是休班警員，Bickett被控襲警。他較早時被判罪成及入獄4個半月，入獄個多月後獲准保釋等候上訴。他在訪問中說到，他從今次自己被定罪一事上看到這政權已不在乎法律，法律不再是為了公義，而是政權的工具。一個法律工作者從自身經驗中得出對香港法律這樣的批評，每字每句都充滿力量；法律在這地不再是為捍衛公義，反而被政權利用，加速社會公義的流逝。

政府迴避反省自己表現

近日政府面對任何指摘，都喜先把矛頭指向社會和市民，迴避反省自己的表現。高鐵客流量差是因為示威活動，與選址路線無關；市民不為殉職警員難過，是因香港人變得冷血；特首認為自己這兩年盡心盡力，香港人不領情，沒有支持她，她卻完全忘記自己所作的一切為香港人帶來深刻的傷痛。當權者不自省其身，每每諉過於人，這現象定必從上而下蔓延，在不同層面發生，社會公義在香港快將消失殆盡。

作者是醫生

[馬仲儀]