陳志豪：施政報告回應不了「慢進也是退」的警示

20年是怎樣的時間？中央於1990年作出開發開放上海浦東區的決策，1992年正式批准設立上海市浦東新區，由原來的一片荒蕪，至陸續建成東方明珠廣播電視塔、金茂大廈、上海環球金融中心、上海浦東國際機場，陸家嘴金融貿易區搞得有聲有色，用了不到20年的時間。以此為標準的話，「北部都會區」需時約20年來建設，多增加約16.5萬至18.6萬個房屋單位，多創造約53.4萬個就業職位，多開拓約600公頃用地，實在算不上是很快、很有效率，不足以自信地回應「慢進也是退」的警示。

當然，香港「行得慢」，背後有制度因素、政治因素、經濟因素、社會因素，香港與上海直接比較不完全公道，但地區與地區之間的競爭，外界會體諒你諸多的內部問題嗎？外邊的人是只會看結果的。

事實上，在「北部都會區」提出之前，原來的「新界東北發展計劃」早於前特首曾蔭權任期已提出公眾諮詢，前特首梁振英在任期間獲得立法會通過前期工程撥款，但預期於2022年後的下任特首任期才能夠安排第一批居民入住。由公眾諮詢開始，前後共橫跨4個特首任期才能夠安排第一批居民，以這個速度，香港的住屋問題還需要多少時間才能夠解決？林鄭月娥特首於2018年施政報告提出「明日大嶼」願景，在2020年12月獲得立法會通過研究撥款，土木工程拓展署於2021年6月批出一份關於中部水域人工島的研究合約，預期需要約3年半才完成研究，即2024、2025年左右，特區政府待研究完成後再拍板決定「明日大嶼」願景有沒有可行性、做不做、做多少、怎樣做的問題。特區政府的官員過去曾多次提及，當政府要改劃一塊土地建屋，再實際建成一棟住宅樓宇，往往需時10年以上，但人生又可以有多少個10年呢？類似的「慢進」例子，在香港可謂不勝枚舉，不諱言地說，「慢進」似乎已成了香港不光彩的「名片」。

為改善「慢進」的問題，林鄭月娥特首於本年度的施政報告提出了檢視現行城規、環境影響評估、收地和道路工程的相關法定程序，意圖提升程序效率，縮短程序時間。筆者認為，另一個值得檢視的方向，是特區政府有否進行太多不必要的研究？

是否太多不必要研究？

在本年度施政報告，共有40多處提及了「研究」，筆者把所有關於「研究」的文句也看了一遍，認為有些「研究」根本是不必要的。例如「研究」是否有需要為香港駐內地的辦事處重新命名、邀請房委會「研究」在合適條件下重建西環邨及馬頭圍邨等，這些問題真的需要研究嗎？又需要多少時間和資源來研究？特區政府去年向一間國際公關顧問公司批出了價值約4500萬元的研究合約，制訂「香港重新出發」宣傳計劃，就被建制派立法會議員評為浪費時間、浪費公帑。究竟特區政府是否存在「濫研究」的問題、所作的研究是否符合效益，是值得檢視的。

科學地看，有些問題確實是需要研究，例如技術性問題、工程問題、地理勘察問題等，但有些事務是不必要研究的，只需要決策「拍板」而已。中央領導過去曾批評香港存在「議而不決，決而不行」的問題，減少不必要的議論、不必要的研究，或許便能夠快一些決定，快一些行動，早一些解決實在問題，讓市民受惠了。

作者是香港青年時事評論員協會副主席、青研香港召集人

[陳志豪]