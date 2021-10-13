陳景祥：政府遷往北部都會區

跟過往香港建設的衛星城市、新市鎮不同，北部都會區並非純粹一個新社區，據施政報告所言，它是考慮了「十四五規劃」、大灣區建設、前海方案等國家規劃之後，為「香港的長遠發展前景謀定」的「新方略」；它覆蓋的區域，主要包括元朗和北區，這兩區擁有7個跨境陸路口岸。很明顯，未來「北部都會區」主要功能是連接內地大灣區主要城市，特別是跟深圳連成一個新的都會區；香港人過去慣常說「雙城記」，是指香港和新加坡（既相近又有競爭），未來版本就是香港和深圳，兩地雖仍有「邊界」，但其作用將愈來愈模糊，兩個城市最終應會「融」為一體。

港深最終應會「融」為一體

香港和深圳僅一河之隔，但兩城發展向來都「各行各路」。2004年兩地簽訂《關於加強深港合作的備忘錄》，2017年簽訂《關於港深推進落馬洲河套地區共同發展的合作備忘錄》，但這兩份備忘錄並沒帶來任何兩地合作的重大突破，尤其河套發展，至今仍無聲無息。

最近港珠澳大橋的「雙Y」建議復活，預示了香港和深圳之間將增加一條新通道，將有利香港「北部都會區」的發展。大橋2003年8月獲准開始啟動前期工作，在可行性研究階段，就出現「雙Y」、「單Y」之爭；所謂「單Y」，就是排除深圳，大橋僅連接港珠澳。

當年的決定，是由廣東省拍板，一方面是因雙Y造價較高，另一方面也因為當時深圳發展水平仍然低（2003年深圳的發展陷入低潮，命運懸而未決，當年內地有一場「深圳，你被誰拋棄」的大討論）；如今時移世易，深圳GDP超過了香港、廣州，成為大灣區「第一」城市，一條連接香港和鄰近內地城市的大橋，斷無可能甩掉深圳，「雙Y」方案由是復活，相信很快就會落實興建。

事態發展 令北京認為要重新定位香港

香港過往對於跟深圳「同城化」興趣不大，主要原因，相信是為了要保持香港有別於內地城市、盡量避免「同化」，因為這樣會「磨蝕」了香港的獨特地位。回歸之後，香港仍然保留獨立的關稅區地位，在亞太經濟合作組織（APEC）有獨立席位，在「定位」上顯然比內地大城市高了一截。憑着這種獨特地位，香港一直認為自己可以當內地和西方世界的橋樑，是國家對外開放的窗口，這些優勢也是內地城市無法取代的。

可是，從2012年開始的反國教科、佔中到後來反修例演變成街頭暴動，北京定性為港版顏色革命，是美國和西方試圖透過香港顛覆國家政權……香港以往「親西方」的特殊作用不但不再對國家發展有利，反之成為國家安全的一個重大缺口；事態發展，令北京認為要重新為香港定位：香港跟內地的關係，由背靠祖國到融入國家發展，再到現在的大灣區規劃、香港深圳逐步同城化，香港正式被納入為「全國一盤棋」的其中一隻棋子。

內地同城化發展是「區域一體化」（如京津冀、長三角）的一種新形式，目的是要打破區域間行政區域限制、實現資源要素自由流動，以推動地區間經濟、社會的有效融合（註）。

央視去年刊出文章〈深圳特區40年 深港攜手共築一流灣區〉，指「粵港澳大灣區全新維度下的深港合作，迫切需要打破兩地要素自由流動障礙和制度軟環境落差……以規則相互銜接為重點促進要素高效便捷流動」。施政報告中的「北部都會區」，相信就是取其連接深圳，可以方便實行兩地要素自由流動，特別是兩地人員出入，以及作為科創合作項目未來的落腳地。

職位足夠否 是都會區成功與否最重要條件

香港從上世紀70年代開始發展新市鎮，其基本概念主要是應付人口增長、分散市區現有人口，從而改善居住環境。然而，能否提供足夠就業機會並非發展新市鎮的主要考慮，而結果是遷往新市鎮的人可能居住環境是改善了，但生活質素卻未必，他們需每天舟車勞頓往市區工作，交通費增加了，但工資卻未必可同步上升。

從1970年代至今香港共發展了9個新市鎮，包括早期的荃灣（人口約81萬，2020年數據，下同）、沙田（人口約71.2萬）、屯門（人口約50.7萬），接下來的還有大埔（人口約27.5萬）、粉嶺/上水（人口約26.3萬，規劃人口28.9萬）、元朗（人口約17.1萬，規劃人口18.6萬）、天水圍（人口約28萬，規劃人口30萬）、將軍澳（人口約41.4萬）、東涌（人口約11.4萬，擴展完成後將增至約27萬）。

9個新市鎮中，人口最多的荃灣有約80萬人，但施政報告提出的「北部都會區」發展完成後，人口可達到250萬，並提供職位65萬個。就業職位是否足夠，是未來都會區能否成功的最重要條件，否則屆時大量人口湧到市區工作，就會失去行政長官描述「北部都會區」可同時「滿足經濟和民生需要」的特點。

在立法會內，議員質疑建設「北部都會區」需時20年太長，可否加快建設，配合國家十四五規劃。事實上，20年內要建立一個人口250萬、可提供65萬個職位（據施政報告透露的數字，「北部都會區」內的職位數目會由目前11.6萬個，大幅增至65萬個，增加約5倍就業職位，政府是如何計算出來的？），總住宅單位達到90萬至93萬個；要建設這樣一個規模的都會區，過程絕不簡單。

寧可按部就班 總比急於求成要好

按施政報告的構思，未來洪水橋/厦村將會提升為現代服務業中心，流浮山則建設具規模、地標性的創科設施，為「北部都會區」提供大量就業機會。現在洪水橋、流浮山的發展水平並不高，要把它們提升為現代服務業中心、並要建具地標性的創科設施，20年其實是「大躍進式」的速度！硬件建設難度應該不大，但要凝聚人氣，吸引資金、技術和專業人士以至企業落戶發展，形成一個具競爭力的都會區，在當前國際大氣候惡劣（美歐處處針對內地和香港）加上香港仍未完全回復元氣的現實底下，一個切實可行的都會區計劃寧可按部就班，總比急於求成要好。

然而，為了配合中央安排香港「融入國家發展大局」的部署，「北部都會區」肯定會全速上馬，爭取早日向領導人交出成績。願景太過美好的計劃，會令人半信半疑，為了顯示特區政府的決心，「北部都會區」的早期規劃應安排一大批政府部門進駐，以政府活動帶動其他項目及經濟活動的發展。更進取的話，甚至可以把整個政府總部遷到「北部都會區」，告別以中環為中心的「舊香港」！中國歷朝以遷都顯示發展中心的轉移，特區政府北遷，同樣是融入國家發展大局的最佳宣示。

註：參考：王開科：〈要素流動、資源融合與同城化建設中的政府角色〉，《改革》，2013年第3期

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]