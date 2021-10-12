李廣宇：從蘋果亞洲員工被裁 看科企員工權益問題

作為IT人協會的理事長，我十分敬佩敢於出來指控蘋果公司的現職與前員工，他們不懼對方財雄勢大，雖然可能最終拿回的賠償不多，但討回的是一個公道、一個名聲。要感謝他們的勇氣，才能令社會大眾了解到表面風光、以人為本的科技企業的陰暗面。據員工自述，公司解僱了相對高年資員工後又再以較低薪酬請新人，除人工節省外，省回的賠償平均每人20萬元，再乘上約200，就約有三四千萬了，人事部炒人後應可記一功。當事人稱，若不是被亂加上欺詐罪名，部分員工也不會挺身而出，而是任由蘋果公司手起刀落。

層層外判甚至自僱 權益保障較差

作為資深IT人，我跟大家分享科技企業員工在爭取權益方面的一般情况。IT專業分類十分多樣，有人工智能、程序編寫、項目專業、數據分析、網絡安全、服務支援，又有分通訊科技、醫療科技、環境科技等等，職能寬而行業廣，導致這一行業僱員之僱傭形式及福利待遇也有別於其他傳統行業，科技熱之下，IT人轉工情况亦十分普遍。隨着政府帶頭把科技相關項目層層外判，許多大機構也同樣將IT項目外判，三四判以後都是微企初創，甚至是以零散工自僱方式，保障自然比一般行業差。根據IT人協會會員數據分析，有66%在中小或微企工作，26%會員在大企業工作，8%會員則為自僱或零散工。

IT行業共通點是壓力大、工時長，不少中小企要求朝十晚十，項目近完成前後更可能通宵達旦。再加上科技發展快速，從業員持續進修之需求與日俱增，在極少公餘時間下，單身情况十分普遍。工時不穩、連休息時間也不足的IT從業員，在遇到勞資問題時，通常甚少向工會求助，也不會耽誤時間入稟法庭——與其打官司，不如轉工找新的工作，反正市場有其他機會！這是IT從業員的特點，但也造成了IT從業員的權益工作很難開展及維持，不像傳統產業工會般容易凝聚廣大會員，工時長以及工作模式亦成為了團結從業員的掣肘。

冀加強監察外判及跨國科企勞資問題

工會一直希望協助IT行業從業員爭取合理權益，爭取合理工時、加班津貼和合理勞工保障等等。但在奉行自由經濟的香港社會下爭取勞工權益十分艱難，我們希望政府能首先加強外判服務之監管，減少無效之多層外判情况，勞工處也要協助工會監察在港的跨國科技企業之勞資問題，以保證香港的IT行業從業員可以得到合理的工作待遇。

蘋果員工被裁員的案件只是冰山一角，我們希望通過這個事件引起社會對IT行業僱員的廣泛關注，即使是蘋果之類的巨頭企業，也不能逃避勞工法例的監管。是次蘋果申訴案將在11月開審，我們衷心希望審裁處裁判官能秉持公平公正的態度，做出公正公平的裁決，還員工一個公道！

作者是IT人協會理事長

[李廣宇]