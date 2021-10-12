梁美儀：公務員高層選拔「新常態」

國務院港澳辦主任夏寶龍今年7月為香港管治者定下新要求，包括能否把握好「一國兩制」實踐的大方向、堅守為民情懷、能否破解香港深層次矛盾和問題等等。他明言，管治者不僅要想幹事，還要會幹事、能幹事、幹成事。林太在公布施政報告後也坦言，香港公務員系統就是不夠「想幹事」的動力。

過去政務官體系一般也是由職系最初級的職位做起，每隔一段時間便調任不同崗位，較全面去累積制訂政策的經驗和能力，然後一級一級升官，最高官至常任秘書長。過去政務官講求按規矩辦事，很多時會出現官僚、處事僵化不夠彈性的問題，但如一個銅幣總有兩面，這種循規蹈矩的行事方式，不易出大亂子，外界也會覺得公公道道。

政治新常態下，不少問責官員早已擺脫這種蕭規曹隨的行事方式，以一往無前的精神，按中央旨意推行政策。要是問責官員勇於迎難而上，推動一些在本港具爭議的政策，另一邊廂的公務員高層人員卻處處按原有規則辦事，拖着司局長後腿，又怎麼行？

要有「能幹事、想幹事」覺悟

如今等於告訴一眾高層公務員，一是有這種當個能幹事、想幹事者的覺悟，自覺在政治思想與行動上，與政府高層以至中央保持一致，否則隨時可向外招攬其他人士取而代之，不能再苟且或以為可陽奉陰違。留意未來會否再出現新一輪政務官離職潮。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]