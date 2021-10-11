曾永康、鄭慧慈：回應施政報告：職業治療免轉介 令市民更受惠

首先，這個政策與先進國家的現行做法相符，例如英國、澳洲、加拿大等地已正在實行類似的制度。以澳洲為例，有需要人士可以不需轉介便直接到私營職業治療診所接受相關服務。由此看來，港府的建議其實可說是趕上國際趨勢。

助紓緩醫護短缺及等專科時間過長

其次，理大職業治療學士及碩士學位課程所取錄的學生一向成績極為優秀，課程亦早已得到國際認可，我們訓練出來的畢業生具備相當豐富的醫療及康復知識，和高水平的專業操守，可為有需要人士進行適當的評估和治療，市民大眾大可放心。

其實，港府的決定有助紓緩現時醫護人手短缺及專科醫療服務等候時間過長的問題。舉例說，長者如因退化性關節炎須接受職業治療，一般要先看普通科，接着轉介給骨科醫生，再由骨科醫生轉介給職業治療師，但公立醫院的骨科專科輪候時間往往很長，有些長者的身體殘障問題可能只需職業治療師指導進行一些活動，並教導其使用輔助器具，便可解決，假如長者可以直接找職業治療師幫忙，便不用等那麼久，而且在見醫生前，問題亦已經得到紓緩。

精神科的情况亦一樣，如青少年因承受太大壓力而有中度抑鬱症的症狀（如不能入睡），他便需要先看普通科，再由普通科醫生轉介到精神科，然後才轉介給職業治療師；這樣的話，可能會因輪候時間太長而耽誤了病情。假使患者可直接接受職業治療服務，學習一些放鬆及壓力處理技巧，便會快捷很多，亦毋須因等候專科轉介而延誤治療。

配合發展基層醫療

最後，這個政策正好配合港府大力發展基層醫療的計劃。基層醫療的主要目的，是在預防疾病的層面上做得更好，從而減低醫療服務或醫院的壓力。舉例說，如有肥胖人士因為過重和缺乏運動而有膝關節毛病，患者可能只需要找職業治療師及其他專職醫療專家評估，作一些生活調整，多做一些日常自理活動，就可以減低將來患上其他較嚴重疾病（如糖尿病、高血壓甚至中風）的機會。因此，基層醫療（包括其提供的職業治療服務），一方面可以有效地促進市民的健康，提高其疾病預防、疾病管理的知識，另一方面亦能減輕傳統醫療系統的壓力。

基於以上種種原因，我們認為政府的新政策對市民非常有利，亦能幫助解決醫療壓力，特別是醫護人手不足的問題。

須教導市民不同情况下向誰求診

話雖如此，港府在實行這個新政策時，還須配合適當的教育，教導市民在什麼情况下應該看醫生，又在什麼情况下可以直接找職業治療師幫忙。因為在醫療系統中，職業治療師、普通科醫生和專科醫生各自扮演着完全不同的角色，我們不希望市民會因為新制度的實施而對此有所混淆。

作者曾永康是香港理工大學康復治療科學系鄺美雲社會心理健康教授、康復治療科學講座教授及系主任，香港註冊職業治療師；鄭慧慈是香港理工大學康復治療科學系實務教授，香港職業治療學會主席

[曾永康、鄭慧慈]