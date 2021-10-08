周永新：從《施政報告》看特首連任的端倪

市民對遙遠發展願景不感興奮

市民反應這麼冷淡，另外一個原因，是特首在施政報告中講的，重點在香港未來的發展，例如香港北部都會區的規劃、香港如何融入國家發展大局等；願景無疑勾畫得十分美好，但對於每天營營役役的市民來說，這一切都太遙遠了！迫在眉睫的住屋困難等問題，卻不見三兩年間有實質的解決辦法。這樣，市民怎會感到興奮！此外，過去一年，困惑港人的移民問題，施政報告隻字不提，特首真的視而不見？這樣的施政報告，與市民的感受明顯有落差。

施政報告中提出的民生改善措施，例如公營房屋的供應、合併高額與普通長者生活津貼等，其中利弊，筆者以後再作分析。本文想做的，是就着今年施政報告的內容，看看能否為不少市民解答心中一大疑問：就是林鄭月娥會否連任多做5年行政長官？及特首在施政報告中可有就自己的連任透露一點端倪？

過去幾個月，記者在不同場合，曾向特首試探她連任的意願，特首的回答都是千篇一律：她忙於處理眼前大小事務，沒有時間想到連任問題。話雖如此，但市民總覺得特首不會沒有想過，只是還未到她表態的時候。市民為什麼想知道林鄭月娥是否有意競逐下屆行政長官？答案淺顯不過：如果林鄭月娥多做5年，她發表的施政報告，建議的項目將會成為香港未來的發展方向，而她過去4年的管治方式，相信也會延續下去，但特首連任，也意味她以往引起的社會矛盾，尤其是2019年《逃犯條例》修訂所造成的分化和撕裂，將會隨特首的連任，難有修補的機會。

特首連任 社會分化和撕裂持續下去

社會分化和撕裂持續下去，意味政府無論推行什麼需要市民配合的措施，仍會是舉步維艱，正如過去大半年，政府雖用了洪荒之力催促市民接種疫苗，反應卻未如人意，原因是不少市民不願與政府合作。換言之，如果林鄭月娥多做5年行政長官，她要面對的局面是：部分市民對政府所做的，總是有芥蒂，甚至抗拒。所以，特首在施政報告中雖用了大篇幅描繪大灣區的發展，也鼓勵年輕人把握其中機遇，但她能否凝聚市民共識，同心同德的開創未來，不少市民心中都有疑問。換句話說，市民對特首的連任，一方面覺得她可以保住得來不易的社會穩定，但另一方面，現存的分化和撕裂卻不會輕易消失。

此外，林鄭月娥曾承認：作為特首，她強於管治，卻弱於政治。在林鄭月娥過去4年多的任期，香港的政治形勢出現了翻天覆地的變化；在一些市民眼裏，香港已非他們熟悉的香港，就算他們能夠接受這些改變，他們也沒有時間去認識，例如新的選舉制度，他們只知道，過去他們有權投票，現在沒有了（選委會選舉）。如果林鄭月娥多做5年，看來她真的要提升自己的政治智慧，這樣才能引導市民清楚認識現有的政治局面、才能在「一國兩制」的框架下與市民一起開創未來。在施政報告中，特首一再強調，中央做了大量工作保持香港的繁榮和穩定，但中央建立了穩固的基礎，現在卻要看：特首是否有能力引導港人返回「一國兩制」的初心？在施政報告中，並未見特首有這方面的政治能耐。

政治任務滿分 民生改善未達標

其次，從今次的施政報告，市民可見到特首是中央屬意的下屆行政長官？《港區國安法》訂立一年多，特首在執行和落實國安法的表現，特別在貫徹法例的原意，中央該感到滿意；中央在多個場合，也着意的肯定特首在維護國家安全方面所作的努力。至於完善選舉制度後的3場選舉，第一場選委會選舉順利完成，雖然點票出現「嚴重問題」，但總算充分體現了「愛國者治港」的要求，中央對隨後兩場選舉應可安心。

總括而言，單從特首履行中央所託政治任務的表現來看，林鄭月娥是有擔當的。

現在仍有懸念的，是在撥亂反正之後，中央所期望市民生活的改善，特別是中央看不過眼的劏房問題、年輕人欠缺上流機會、貧富懸殊等，特首在她本屆任內最後一份施政報告，又能否滿足中央的期望？讀了整份施政報告，很難說特首沒有回應中央的要求，但也很難說她的回應是具體和實在的：例如解決市民的住屋困難，特首的答案是：未來10年，將有足夠土地供應33萬個公營房屋單位，且是「頭輕尾重」；這樣的答案，關注房屋問題的團體不會「收貨」，但中央可以責難特首嗎？又如年輕人欠缺上流機會，特首推出的「融入國家發展大局」的原意，年輕人未必感到興奮，但中央可以說方向錯誤嗎？看來，林鄭月娥如果想多做5年，今次施政報告提出的民生改善方案，只可說是解決社會深層次問題的開端，特首還要加倍努力。

市民對特首連任存有疑問

最後，林鄭月娥說過：自己作為特首，她要向中央負責，也要向市民負責。林鄭月娥要競逐連任，她要取得中央的信任，看來她是做到了，但她能夠得到市民的接受嗎？過去幾任特首，包括董建華、曾蔭權、梁振英，及林鄭月娥2017年參選時，根據民意調查，他們都得到不少市民，甚至多數市民的接受，甚至覺得他們比一些民主派屬意的候選人更適合出任行政長官。

林鄭月娥如果競逐連任，她會是市民屬意的下屆行政長官嗎？明眼人都察覺，經過2019年的修例風波，林鄭月娥與市民的關係落到谷底，就算近半年來略有改善，但林鄭月娥與市民之間的隔膜，是施政的莫大障礙。以施政報告前舉行的市民諮詢會為例，被邀市民遠多於隨機抽樣的市民，可見林鄭月娥自己也沒有信心公開的與市民對話。這樣，特首在施政報告中，說了什麼挽回市民對她的信任？

施政報告中，特首似乎無意改善自己與市民的關係：她準備到學校與老師講解她作為特首的憲制地位和職權，也願意在安排下與市民解釋施政報告的內容，但市民對特首有什麼印象？她會是市民心中所盼望的下屆行政長官？

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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[周永新]