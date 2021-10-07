梁美芬：「文體旅局」有責任弘揚中華文化

提高國民身分認同 協助中國增軟實力

民政事務局職責繁多，涵蓋康樂、文化、體育、青年、家庭、婦女、地區事務、大廈物業管理以及各類場所的發牌工作等，難以專注文化藝術和體育工作，拆局是從善如流。報告也配合「十四五」規劃，列出香港的新文化定位五大方向。筆者歡迎重組建議，認為應該加多一項：將來的文體旅局不止要促進香港的文化、體育及旅遊事業，更重要是能夠令香港扮演好傳承和弘揚中華文化的角色，對內提高香港市民尤其是青少年的國民身分認同和對國家的歸屬感，對外協助中國提升在國際上的軟實力和文化影響力。

倡設復和專員 冀下屆政府採納

重組以外，特首還提到日後可以設立更多專職專員統籌政策事宜。她舉例提到海濱事務專員就是很好的例子，筆者2007年從政開始就積極游說政府推動親水文化，在多個部門之間奔走，對她所講的「政出多門」、「求助無門」有切身體會。她在2017年競選政綱提出成立海濱管理局但沒有落實，現在提出設立海濱事務專員，總算有所交代。隨着愈來愈多海濱長廊建成開放，市民可更加親近海濱，近岸海水臭味問題勢必更受關注，政府必須投入更多資源跨部門解決。另外，2019年社會騷亂造成的社會撕裂仍未完全癒合，筆者發起的「凝聚民心」提出設立復和專員以統籌社會調解工作，希望下屆政府認真考慮採納。

明年七一前完成23條本地立法

中央訂立《香港國安法》和完善選舉制度後香港由亂轉治，今次施政報告則是帶領香港把握國家「十四五」規劃、一帶一路、《粵港澳大灣區發展規劃綱要》等國策由治及興的方略。但是，近期高級督察林婉儀殉職和國安法指定法官蘇惠德放病假兩件事，都引來網民的惡毒嘲諷和詛咒，顯示社會上仍然有人對警察、司法人員、政府以至國家懷有強烈的仇恨，星星之火，可以燎原，政府必須杜漸防微。明年就是香港回歸祖國25周年的大喜日子，香港能在明年七一前完成《基本法》23條本地立法的憲制責任，將會是廣大市民都拍手歡迎的一樁美事。

作者是「凝聚民心」召集人、立法會議員

[梁美芬]