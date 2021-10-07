陳帆川：為何《魷魚遊戲》沒被韓國封殺？

下文包含小量劇透，閱讀前請自行斟酌。《魷魚遊戲》製作精良，從演員演技、敘事技巧、美術設計和音樂上，都毫無疑問屬於國際級數，沒有同類型日劇《今際之國的有栖》上出現的日式說教場面，以及令人「出戲」的動漫式人物造型。

雖然《今際》在遊戲設計上更加別出心裁，亦在亞洲大受歡迎，但相信只有熟悉日系風格的觀眾會比較受落；反觀《魷魚遊戲》的故事結構嚴謹，內容豐富，而且時常特寫演員臉部表情，劇力萬鈞，不會因為文化差異而感覺老土、尷尬。

蘊含政治隱喻 揭露社會問題

《魷魚遊戲》也跟揚威奧斯卡的《上流寄生族》、曾打破韓國票房紀錄的《韓流怪嚇》、憑別樹一格的暗黑手法廣受好評的《末世列車》一樣，蘊含大量政治隱喻，揭露韓國社會問題，包括低下階層生活、老人工作問題、外勞剝削、脫北者遭遇等。其中猝不及防的一幕催淚彈煙霧瀰漫、防暴警察亂棍狂毆示威者，看得人百感交集，也是韓國電影常常出現的橋段。

防暴鎮壓、債台高築、活摘器官、奉承外國人、集中營秘密折磨……《魷魚遊戲》囊括了所有令人揑一把汗的元素，沒有說韓國半句好話，只集中說好一個扣人心弦的韓國故事。它不但沒有因為諷刺社會而遭到封殺，反而成為了當地今年最強大的文化輸出，將韓國演員、製作，甚至童年遊戲，介紹給全世界。

如何說好一個國家的故事，方法有很多。在中國國慶檔期上映、以抗美援朝為背景的《長津湖》，兩天票房破6億人民幣，聲稱破了十多項中國票房紀錄，另一套主旋律電影《我和我的父輩》亦大收旺場。它們將中國演員、愛國情懷，以及集體回憶，呈現給全中國，成為強大的文化內循環，一樣成績斐然。

只是，中國什麼時候會拍出一套如《魷魚遊戲》般風靡全球的作品？

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]