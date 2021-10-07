何喜華：遠水難救近火 基層困境未解

鴻圖大計發展北部 創科就業難惠基層

報告開首較大部分討論在新氣象下未來社會發展，當中特別提到將香港北部建設成為宜居、宜業、宜遊的都會區的鴻圖大計。都會區面積多達300平方公里，以開拓更多可供居住和產業發展的土地。當局估計，目前在北部都會區已規劃或規劃中的發展項目已提供35萬個單位，新構想都會區可額外開拓約600公頃用地作住宅和產業用途，估計可提供額外16.5萬至18.6萬個單位。整個北部都會區發展後，預計可容納250萬人居住，足佔現時本港人口的三分之一。當局計劃在都會區內可成立現代服務業中心、加強深港協作、加強創科及生命健康科技發展等，然而，以上計劃從構思到落實，隨時動輒10至20餘年，加上涉及的就業職位大多屬高科技、高技術職位，究竟北部都會區在發展後能否惠及各階層勞工？如何創造工種照顧基層勞工？當局需要進一步向社會說明及仔細構思。再者，都會區有否足夠就業職位，避免重蹈當年發展天水圍新市鎮的覆轍——居民因該區缺乏就業職位而要每日跨區就業，實在值得留意。

土地供應具長策 能否落實難樂觀

房屋問題向來是本港社會一大深層問題，持續困擾多屆政府。近月連中央官員亦公開提出，希望在建國100年之時，本港房屋問題將大幅改善，甚至再沒有劏房及籠屋存在。為此，駐港中央官員亦主動落區探訪劏房住戶，顯示關注住屋困境。最令人失望的是，施政報告並未有訂立取締劏房及籠屋的時間表和路線圖，回應基層市民迫在眉睫的住屋困境。

特首提出多項建議增加土地和房屋供應，並估算在持續推進的大型項目及策劃中的項目下，可於中、長期提供住宅約40萬至50萬個，並指出2031/32年後的下一個10至15年的供應可高達56.5萬至68.6萬個，似乎供應漸露曙光。當局大刀闊斧訂立發展土地目標固然值得肯定，惟涉及多項法定和行政程序，包括：技術研究和設計、城規改劃許可、收地及安置補償，以至土地平整和鋪設基建等，過程中更涉及眾多持份者的利益，既複雜且艱難，實際上各種困難會否延誤房屋及土地供應有待觀察，目前亦難樂觀。北部都會區若要落實，政府應成立專責的新界土地發展局，聯繫持份者以整合討論，以理順並加快發展新界土地。

房屋問題短期難解 增過渡性房屋解困

根據政府最樂觀的預算，未來房屋供應最快亦要在10年後才有較顯著增幅，惟「遠水難救近火」，各項政策並未有回應當前20多萬宗身處困境的公屋輪候冊住戶的住屋需要。

在短期措施方面，當局只承諾將過渡性房屋由原先目標的1.5萬個單位增加至2萬個，但一如特首所言，未來10年公屋落成量更出現「頭輕尾重」的現象，就算全數落成，恐也不足應付基層市民的住屋需求。為此，當局應增加過渡性房屋的供應量至不少於5萬間。

至於為公屋輪候冊住戶提供的現金津貼試行計劃方面，截至2021年8月底，只有約3萬個合資格住戶受惠，受惠住戶數目低，計劃更未有包括非長者單身人士的公屋申請人，當局應盡快放寬申請資格，讓更多人受惠。

面對劏房租金高昂，當局雖然決議立法規管劏房租金，惟至今仍未有規管起始租金，任由業主訂立天價租金，令基層市民生活百上加斤。當局應盡快參考差餉物業估價署的租值，規管劏房起始租金。

應對貧富兩極化被忽視 未納入施政理念

在貧窮問題方面，政府表示在政策介入後，貧窮人口已由149萬減少至64萬；當局更提出主要以四大扶貧策略應對貧窮問題，包括：增加現金福利協助、發展經濟、加建公屋及加強強積金的退休保障功能。然而，扶貧並不全然等同處理貧富差距的問題，因後者涉及財富一次及二次分配、社會階層流動、政府稅收稅率等，同時涉及處理低下階層乃至中下層勞工的改善收入的機會。惟當局未有正視以上問題，只透過扶貧措施為貧窮人口提供有限度協助。特區政府未能做到中央政府提出實現「共同富裕」的目標，更未有提出處理貧富兩極化的策略，令人失望。

無大力處理社福規劃 弱勢福祉被忽視

施政報告中強調，當局用於社會福利的經常開支由2017/18年度的653億元，大幅上升至2021/22年度的1057億元，4年間增幅達62%，已成為開支最龐大的政策範疇（約兩成），然而，當中絕大部分均用於現金福利（2021/22年度的現金福利總經常開支增至674億元），其他非現金福利的支援水平卻未有大幅提升。弱勢社群中最為弱勢的人士，包括：有認知障礙的長者、智障人士、需要照顧的精神復元者，只能苦苦等待援手，政府多年來未有完善規劃土地供應及人力資源配套，忽視他們的需要，令人難過。當局須全面規劃社會福利，特別是處理上述弱勢社群的住宿和支援服務方面的人手及土地供應。

社會衝突加疫症 重建互信欠良方

事實上，過去兩年市民受2019年的社會事件及2020年至今的新冠疫症肆虐，生活已大受影響，本港政治氣氛表面趨向平靜，但市民對政府施政不滿並未減少，加上原有公民社會中的組織均先後解散，重建官民互信長路遙遙，惟施政報告對此隻字不提。縱使有再好的政策，若缺乏互信關係，亦將影響施政成效，當局必須研究如何重建市民與政府關係，提出具體解決良方。

回顧過去5年，特首林鄭月娥任內，與香港共同經歷了前所未有的挑戰，難能可貴的是，特首仍能緊守崗位，在最後任期內為本港訂立未來發展藍圖；莫論下任特首是誰，希望下屆特首能接受市民諄諄囑咐，救基層於水深火熱，帶領香港再闖高峰。

作者是香港社區組織協會主任

[何喜華]