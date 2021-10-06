香港住房問題上升到中央領導層次

施政報告前夕，最落力「深入基層、聽取民意」的，竟然是中聯辦官員：主任駱惠寧及幾位副主任連續幾天落區，探訪劏房戶，到天水圍與創業青年交流，到北區見市民、商戶等，動作頻頻，是否以行動「預告」施政報告內某些重要內容？特區政府的問責官員沒有在施政報告前大規模落區（只有幾位在駱惠寧之後探訪基層家庭）為特首造勢，反而中聯辦高層空群而出，到底是何原因？

京官議論港事，近年愈趨頻密。港澳辦主任夏寶龍今年7月在《港區國安法》實施一周年研討會上大談房屋問題，指未來不會再有籠屋、劏房，年輕人可以告別「住房難」的問題。經中央大員點題，房屋已不再是民生問題「咁簡單」，它實際上已經提升為政治議題。中聯辦主任駱惠寧在國慶日前夕訪劏房戶，更公開表明「中央領導多次強調，要加大力度來解決住房問題」。上升到中央領導的層次，林鄭特首如果要爭取連任，她在今天的施政報告內，對房屋問題就必須提出突破性而又具體可行的方案。

房屋問題困擾香港多年，政府一直束手無策，近年公屋輪候時間愈來愈長、劏房戶數目不減反增、私人樓市則湧現一大批納米樓，香港人不但上樓難，連居住條件也每况愈下。令問題更複雜的是，因供應不足，樓價節節上升，令有產者財富暴增，未上車的「無產階級」處境則日益艱困，有樓與冇樓之別，成為貧富懸殊差距不斷拉大的根源。房屋和土地成為香港深層次矛盾，已是人盡皆知，但到底問題出在哪裏？

有人認為，問題出在地產商，他們「控制」了房屋供應，又坐擁大量土地，物業市場的供應方幾乎被地產商壟斷，他們當然樂見樓價上升，受苦的卻是普羅大眾！路透社在9月17日引述消息，指北京在一個閉門會議上下達指示，要求「將資源和影響力用於支持北京的利益，並幫助解決可能破壞穩定的住房短缺問題」。報道還引述「接近中央官員消息」稱，發展商被告知「遊戲規則已變」，中央不願意再容忍「壟斷行為」。

香港地產建設商會在9月24日正式回應，指商會各會員「定必繼續全力支持特區政府增加土地房屋供應，改善經濟民生」。對於路透社的報道，地產建設商會澄清從未聽聞有關消息。

雖然當事人否認，但路透社的消息出街後，「香港將會『打地主』」的傳聞不絕於耳、言之鑿鑿，很多評論認為傳聞「有道理」，因為內地近幾個月也大力「修理」房地產商，首當其衝的地產巨企恒大集團命運仍懸而未決，有消息指中央可能要它分拆成幾類業務。對房企巨頭嚴厲而絕不手軟，被認為是習近平主席倡議「共同富裕」核心政策的重要一環，目的是試圖收窄內地最富與最貧民眾之間的嚴重財富差距。

在大陸 政府整治房地產商只贏不輸

中共起家，靠的就是「打土豪、分田地」；中共發展壯大的過程，最重要一個主題就是土地革命。解放戰爭前夕，中共中央召開會議，討論土地問題，毛澤東認為，「國民黨統治地區人多，有大城市，有外國幫助，他大我小。但是，國民黨有一大弱點，即不能解決土地問題，民不聊生」，「解決土地問題，是一個根本的問題，是一切工作的基本環節」。

結果，中共在解放區進行土改，重新調整了土地關係，重新分配了社會財富，並因此而得到絕大多數農民支持，最後取得政權（註1）。

改革開放之後，大陸農村推行「家庭聯產承包責任制」；十八大之後，習近平主席提出承包地「三權分置」，2019年對《中華人民共和國土地管理法》作了第三次修正，在土地的統籌安排和規劃方面形成更規範的制度，目的是希望令土地分配和使用更加公平（註2）。

大陸是社會主義體制，離不開「共同富裕」這個目標，除了房地產商，過去幾個月受整頓的還有互聯網、教育、網上遊戲等大企業，矛頭都是對準那些利潤豐厚的大型民企。但跟其他企業不同，房企牽涉的是最基本的民生問題，打地主、遏抑房價、在住房問題上更公平，這些政策都必定受民眾歡迎，政府整治房地產商只會贏不會輸！

不信北京會「授意」港府「打地主」

問題是，大陸針對地產商的手法，會否「移植」來香港實行？現在特區政府在大政方針上必須緊跟中央，對房地產企業的整治手法，香港是否也需要「京規港隨」？

我沒有內幕消息，但不相信北京會「授意」特區政府以打地主的激烈手法，處理香港的房屋土地問題；私底下「警示」地產商應該配合特區政府施政、合力解決香港的深層次問題、維護香港長期繁榮穩定等等——所謂閉門「下達指示」，相信大抵不外如是，應視之為「提示」而非「警告」！

香港房屋供應不足，原因是土地短缺，但其實香港可供發展的土地不少，缺地只是「表象」，真正問題是政府可以控制並供開發的土地太少，開發土地經常受制於地主和業主（舊區重建），政府無法支配土地的使用權，跟地主和業主磋商開發則往往曠日持久，令房屋供應長期嚴重不足。

我們經常說新加坡房屋政策成功、政府做得好，之所以如此，是因為新加坡土地大部分為政府所有，屬國有土地；在獨立前，新加坡國有土地的數量約佔國土總面積的約60%，獨立之後，新加坡通過強行徵用私人土地，擴大了國有土地資源，全國私人佔有的土地面積則從獨立前的約40%，下降至20%左右。

至於徵地制度，為了排除私有權對土地開發和利用的影響，私人土地所有權在新加坡不具有憲法權利，即不屬於公民基本權利（註3）。

解決問題 政府需土地資源絕對支配權

香港要解決房屋土地問題，同樣道理，政府必須掌握土地資源運用的絕對支配權，各項房屋和建設計劃才有機會順利推展。

按《基本法》規定，香港境內土地和自然資源屬於國家所有，特區政府負責管理、使用、開發等等；政府可以使用《收回土地條例》收地發展公共房屋，也可以填海造地、修改祖堂地規定、開發綠色地帶等，增加土地供應；這些做法雖然極具爭議，但政府有權可以這樣做。

樓市亦如是，政府可以利用稅制，及制定各種行政措施影響樓市、遏抑樓價上升；換句話說，如果中央支持，特區政府不用「打地主」，但仍然可以在房屋土地政策上迫使地產商和政府合作！

富不與官爭，大地產商富可敵國，但政府掌控權力，可以制定政策，也可以改變遊戲規則，到最後地產商都只能選擇與政府合作。香港的房地產政策如果出現轉變，也將會是由政府運用權力積極介入開始。事情是否這樣發展，今天的施政報告應該可以提供答案。

註1：參考中共中央黨校黨史教研部教授羅平漢：〈土改與中共執政地位的確立〉，《二十一世紀雙月刊》，2009年2月號

註2：參考徐麗華：〈中國共產黨土地改革的歷程及成就〉，雲南省社會科學院，2021年9月3日

註3：參考土地資源網：〈新加坡土地制度歷史沿革及土地房產投資攻略〉，2017年

作者是資深傳媒人

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真：2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則；如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投；若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[陳景祥]