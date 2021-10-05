劉進圖：香港地位質變恐成定局

現時入境檢疫政策 威脅商業中心地位

高飛在專訪中表明，在港歐洲商人在內地也有龐大生意，對他們來說，香港與內地通關和與歐洲通關同等重要，但不論是與內地或歐洲放寬隔離限制，所需條件一直都不明朗，歐洲企業人員既無法經常往返內地，與客戶見面或視察供應鏈，派駐香港的外籍人員又難以回國省親，現時的入境檢疫政策，正在威脅香港的國際商業中心地位。

為什麼香港會「兩頭唔到岸」？既無法與內地免隔離通關，又難以對歐美免隔離開放？這是因為香港特區政府身不由己，在政治上必須優先與內地達成通關，而內地的防疫政策一直是以「清零」為指標，對外採取嚴防死守策略，不接受國際上漸成主流的與病毒共存策略，香港因此無法放寬對歐美人士的入境隔離要求。但香港實際情况與內地不同，防疫措施難以同步，所以遲遲未能說服內地對港通關。

政府專家顧問許樹昌指出，日前內地就深港通關提出了5項防疫要求（收緊出院條件、收緊入境豁免、增加醫護等行業員工的檢測、使用「過關碼」及電話實名制等，詳見昨日明報A3版：〈許樹昌：內地憂港出院條件 通關或須電話實名〉），內地與澳門用4、5個月商討，相信香港所需時間相若。

重中港市場者留 重亞太市場者走

假設香港在數個月後與內地達成協議，香港與深圳之間恢復免隔離入境安排，香港的市民和企業人員可以自由往返內地，這對加強香港作為中國的商業及金融中心地位，當然有很大幫助；但倘若對國際旅客入境要求不作放寬，香港原來的國際商業中心地位仍然難以維持。高飛在專訪中指出，現時入境檢疫政策威脅香港的國際商業中心地位，這並不代表所有歐商會離開香港，若業務重點在中港市場的，他們需要留在香港，但業務重點在亞太地區的公司則有更多選擇，例如新加坡或首爾。

當跨國企業相繼接受現實，把原來設在香港的地區總部一分為二，以中港市場為重點的留下，以亞太其他市場為主的則外移，一旦外移成為既定事實，將難以逆轉，香港的角色質變就會被固定下來，日後再想改變，把走了的企業拉回來，就難乎其難。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]