盧文端：民主黨獲提名「入閘」可能性已近消失

民主黨高門檻實質是對抗新選制

首先需要釐清，棄選與罷選是兩個不同的概念。棄選多是由於勝算的考慮而作出的技術性安排，可以說是選舉策略問題；罷選則是表達不滿的一種對抗行動，屬於基本態度和立場問題。民主黨最近關於是否參選問題的一系列動作及決定，當然不是棄選，而是罷選，不過不是之前打算的那種直接罷選即「硬罷選」，而是轉了彎的變相罷選即「軟罷選」。

民主黨之前一直對外放風說，黨內一邊倒反對參選，以至外界都相信民主黨9月26日的大會肯定會通過一個不參選的決定。不過，據稱是為了規避「法律風險」，這次大會並沒有直接作出決定，而是交由中委會定下參選門檻，當天的傾向性意見是，將以往參選者只需獲所屬支部10人提名的門檻提升4倍，即參選者需民主黨5個支部各10人共50個提名。民主黨元老李華明質疑「擺明是出難題」，有輿論更是一針見血指出，民主黨冀用提名程序達到棄選目的。民主黨9月29日開的中委會將提名門檻微調：參選者需獲參選選區所屬支部20名會員以及另外4個支部各5名會員共40個提名，之後還要得到特別會員大會過半數支持，並仍有可能被除名。李華明形容是「由超高變為高門檻」，一般黨員難出線參選，想選不能選。

本來，民主黨作為一個政黨，參加立法會選舉取得席位是其本分，也是其生存之道，正常的做法應該是想方設法鼓勵支持黨員參選奪取議席，現在卻反其道而行之，千方百計設置各種關卡阻止成員參選，原因何在、是何目的？

討論民主黨是否參選的態度，必須分析問題的前因後果、來龍去脈。民主黨將是否參選的問題鬧得沸沸揚揚，主要原因有兩個：一是對新選舉制度非常不滿；二是對民主黨成員在囚極為不滿。民主黨的一些人不僅以不同方式表達這「兩個不滿」，而且以阻止民主黨參選立法會的方式進行對抗，與中央叫板。無論是之前的威脅不參選，還是現在以高提名門檻阻止黨員參選，實質都是對抗新的選舉制度。這才是問題的根源和要害所在。所以，筆者將民主黨的行動定性為對抗性的罷選，而不是策略性的棄選。

張志剛先生近日在明報文章中的質問擲地有聲，點出了問題的實質：民主黨作為香港過去「泛民主派」的旗艦，曾經是立法會其中一個單一最大政黨，在策動「35+」奪權運動時摩拳擦掌、身先士卒，但在完善選舉辦法之後，就杯葛、抵制、不參與！這是什麼政治態度？這個政治態度至明確不過！民主黨只肯做企圖奪權變天的民主黨，而不肯回歸到擁護中央政府，擁護基本法，擁護「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的民主黨！

民主黨身分是爭取提名「入閘」的「負資產」

民主黨鬧騰罷選的最嚴重後果，不是民主黨成員能否跨過自設的高門檻「出閘」參選的問題，而是導致所有以民主黨身分參選的人獲得5個界別的選委提名「入閘」參選的可能，差不多已經消失。

必須指出的是，香港特區選舉制度由全國人大及其常委會修改完善，完善後的新選舉制度已經列入基本法附件，成為基本法的一部分，民主黨的罷選行動，實質是對抗基本法。新修訂的基本法附件二規定，立法會候選人須獲得選舉委員會每個界別不少於兩名委員的提名。雖然說，民主黨的成員有可能在一些選委會界別取得部分提名，但其一再以各種方式的罷選行動對抗列入基本法附件的新選舉制度，要取得被稱為國家利益代表的「第五界別」選委的提名，可能性微乎其微。

據筆者了解，之前確實有「第五界別」的選委對提名包括民主黨成員在內的合資格泛民人士持開放態度，這當然是要體現全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍有關「愛國者治港」絕非要搞「清一色」的講話精神，不過，這裏有一個前提條件，就是必須「秉承愛國愛港立場，與反中亂港分子劃清界限」。在民主黨一再鬧騰對抗新選制的罷選之後，這些選委的開放態度雖然對其他泛民人士仍然有效，但卻很難包括民主黨成員了。

再說，中央要求大亂之後達至大治，必須除惡務盡，以確保「一國兩制」50年不變的後半期平安穩定。民主黨在《國安法》實施之前有「越線」的行為，中央可以在一定程度上予以包容，但在國安法實施之後對抗新選制，則屬於「頂風犯案」，中央怎麼可能接受？民主黨堅持對抗路線，極有可能成為以後的動亂之源，中央對此不可能不保持高度警惕。民主黨堅持對抗路線，且不說難以取得足夠選委提名，即使拿到所需提名，也可能在資格審查關口前止步。

民主黨陷於現在的困境，甚至有可能連累成員不能「入閘」參選立法會，完全是他們自己鬧騰對抗罷選的結果，是咎由自取，怪不得別人。

民主黨須檢視黨綱 符合「愛國者」最低要求

有輿論指出，民主黨需返回「原點」，回到當初的信念與目標，才有機會重生。這種說法雖然有其道理，但僅此是不夠的。因為，民主黨的「原點」儘管有愛國的成分，但也有很深的「拒共、反共」情結。民主黨所宣稱的「民主回歸」、「愛國不愛黨」，恰恰表明他們所講的民主，最重要的目的就是「拒共、反共」。民主黨對新選舉制度如此抗拒，深層原因正在於此。這也是他們陷於對抗新選舉制度的泥沼而不能自拔的根本原因。不根除「民主拒共」的「死結」，民主黨走不出困境。民主黨必須重新檢視其黨綱，切實做到尊重共產黨領導的國家基本制度，不做危害國家安全的事情，以符合「愛國者治港」的最低要求，唯有如此，才有可能獲得重生的希望。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]