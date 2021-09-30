陳帆川：從《跌嘢唔好搵》看香港創作空間

在今時今日的氣氛下，創作人要迴避政治表態，在政權默許的範圍內創作，是新常態。今年爆紅的MIRROR和「試當真」，都拒絕蹚政治這淌渾水，民眾卻將反大台、破舊立新的情緒都投射到他們身上。他們既是這種情緒的受益人，也同時被這種情緒綁架，動輒得咎。

《跌嘢唔好搵》是一首具濃烈「試當真」風格的歌，內容無厘頭，又彷彿意有所指，讓你摸不着頭腦。它娛樂性豐富，並且含有網絡迷因元素，讓你可以應用在日常生活。例如你出街吃飯將單據跌在地上，身邊朋友便可能哼唱「跌咗嘢，試吓唔好搵……」類似的迷因元素，也出現在他們的歌曲《係咁先啦》、短片《唔准唔叫》和《咁大件事冇人講》等，造成網絡現象。

這首歌，也是僅此而已，其餘的解讀，都可能是觀眾一廂情願。正如周星馳的電影，也是在九七回歸前、香港移民潮的一段時間走紅，但都只是靠純粹的無厘頭娛樂取勝。

MIRROR和「試當真」在香港人最需要娛樂的時候大紅大紫，也同樣成為了論壇網民的攻擊對象，既批評他們才藝，也炮轟他們在政治上曖昧或低調。然而，如何能夠一邊高調地表態，一邊在商業世界生存，卻沒有人給出答案。

不獻媚政權 又要不得失客戶

Haters（憎恨者）窮追猛打之餘，「流量獵手」也如雨後春筍。「試當真」走紅後，有人剪輯他們的影片，聲稱要解讀細節；有人將他們的歌剪成幾小時版本，重複播放；最近也有創作團隊改編他們的歌，以滿足部分網民情緒。網絡創作兼容並蓄​​​​，但這些行為背後，無非都是乘他人之便，為自己爭取流量。這些流量獵手，又因道德尺度和政治分寸良莠不齊，容易「玩大咗」而不自知，殃及池魚。

在很多人萬念俱灰之際，不少創作人在過去一年破釜沉舟，摸索如何在不向政權獻媚及不得失廣告客戶之下，吸引年輕大眾支持。這種平衡，稍為拿揑不準，即有機會遭逢滅頂之災。與此同時，建制派和藍營在反對派全軍覆沒的情况下，為了繼續證明自己的存在價值，積極在社會角落揪出所謂的「隱形反對勢力」，無風生浪。連鎖快餐的廣告被無故盯上，就是例子。

如此局面，香港創作人仍能看似朝氣蓬勃地闖出新天，也是不簡單。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]