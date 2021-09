梁家權：社交媒體內容審查的類司法改革

「內容審查」機制的不足

當今的科網巨企大都是美國公司,例如facebook、Instagram和Twitter等。由於《美國憲法》着重保障言論自由,加上美國政府早在上世紀90年代訂立了法例,免除互聯網公司須為使用者發布的內容負上法律責任,並賦權它們出於善意地限制平台內容,是故科網公司一直享有廣闊的營商空間。在政府避免直接管制網絡的情况下,科網公司需靠自我監督。

以facebook為例,它多年來透過訂立《社群守則》(Community Standards)和進行「內容審查」(content moderation)去自行規管平台內容。前者訂立準則去界定什麼內容不被平台接受(例如牽涉暴力、詐騙、性剝削、侵犯版權內容;註1);而後者則根據守則,利用人工智能或人手過濾不當內容。然而這些措施有不少為人詬病的地方,例如《社群守則》常被認為準則模糊、人工智能系統時常出現錯誤過濾的情况。

就算facebook聘請了內容審查員(content reviewers)作人手把關,質素卻成疑問。一來內容審查員缺乏法律訓練,對言論自由的法律界線和人權標準未必掌握;其次,他們每天要處理數量龐大的爭議內容,所作裁決未必深思熟慮;還有,他們身為僱員,首要是服務公司的商業利益,行事未必顧及大眾利益。總而言之,無論是審查過程的不透明、用戶投訴無門,或是結果出現誤差,統統都令整套審查機制難以服眾。

「facebook監察委員會」比擬美國最高法院

針對內容審查機制的弊端,近年外國許多法律學者、人權組織、媒體監察組織都倡議改革,爭取制度更加透明、公道、有規可依。為回應外界聲音,在2018年,facebook創辦人朱克伯格表示會成立一個獨立的內容審查裁決組織,並將它比喻為該公司的「最高法院」(Supreme Court)。該組織在2020年開展工作,名為「監察委員會」(Oversight Board)。這個新機制可讓facebook和Instagram用戶就平台的內容審查決定提請上訴,同時平台本身亦可主動向委員會尋求覆核。

監察委員會若要成功,須具備幾個要素,首先是獨立性。據美國法律學者Kate Klonick分析(註2),facebook為保障委員會的公信力,從三大方面賦予了它獨立性:第一,委員會擁有獨立的財政來源。facebook透過成立獨立的信託基金會支撐委員會的營運。第二,委員會有獨立的人事安排權力。除了首批成員是由facebook羅致之外,往後的新成員將交由委員會自行招攬。現時的委員會成員包括前政客、新聞工作者、學者、法律界人士,等等。第三,委員會有權去選擇哪些個案進行覆核。

其次,委員會裁決的透明度也至關重要。委員會選取個案後,規定要在90日內裁決,判定之後會上載到官方網頁,讓公眾和個案的涉事人得悉判決結果及其理據。這做法和法庭裁決後須公開判辭一樣。

還有,委員會的裁決須有約束力。可是在這方面,委員會的權力卻相當局限。根據章程,它的裁決權和約束力只局限於每單個案本身。譬如,facebook錯誤刪除了某用戶的某個帖文,若該用戶上訴得直,facebook必須按裁決結果補救,如恢復該帖文。可是,這個約束力不會自動擴及其他類似情况。另外,委員會可向facebook提出政策改革建議,但同樣不會有約束力。換言之,委員會的意見不能左右到公司的大方針和商業模式,這都令外界失望。

借鑑國際人權標準覆核審查決定

從官網資料可見,監察委員會在今年1月開始頒布裁決,截至9月下旬已處理了18單個案。這些個案牽涉的地區不局限於美國本土,也包括法國、荷蘭、巴西、緬甸等外地。而個案的爭議內容涵蓋不同範疇,例如仇恨內容、假資訊、成人裸露和網絡欺凌等。就裁決結果而言,facebook有贏有輸。這些案例初步反映委員會有全球視野、關注的議題多元。而委員會能夠推翻facebook的審查決定,也展露了其自主性。

除了結果本身,另一個關鍵問題是:究竟委員會是根據什麼準則裁決?這裏可以借助美國前總統特朗普的個案說明之(註3)。事緣在2021年1月6日,美國一群示威者闖入國會大樓,抗議剛舉行的總統選舉結果,事件造成人命傷亡。在示威期間,特朗普分別在個人facebook專頁和Instagram帳戶發表帖文,宣稱選舉有舞弊成分並讚揚示威者。facebook認為這些內容違反其《社群守則》,故即時禁止特朗普在24小時內再在這兩個平台發文,並在翌日決定無限期延長禁令。由於事關重大,facebook在1月下旬主動請求監察委員會覆核其決定。委員會在5月初裁決,認同facebook因應暴力事件即時禁止特朗普發文,但認為沒準則地作出無限期禁止的決定是不適當的,要求facebook在6個月內重新檢討。委員會除了依據公司政策,更引用了聯合國《公民權利和政治權利國際公約》內有關言論自由、人身安全的條文作法理依據,務求達到一個法律原則上「相稱」(proportionate)的結論。縱然結果言人人殊,但這個舉措至少反映了委員會希望透過「有法可依」,建立起自己的公信力。

類司法改革未臻完善 卻聊勝於無

誠然,facebook監察委員會從籌備到成立,一直遇到許多質疑聲音,例如不少論者認為這只是facebook的公關騷、透過自我改革迴避政府監管、外判審查責任予他人。這些質疑不無道理。如上文指出,委員會權力有其局限。另外,面對每天海量的爭議內容,其處理個案的資源能力只是杯水車薪。然而,這個類司法架構也有值得稱許的地方:(1)它為用戶提供了覆核的機會,增加了程序公義;(2)裁決理據公開,令審查制度不完全是黑箱作業;而(3)裁決引用了國際人權標準,令結果更易為人理解。可以說,雖然這個改革未臻完美,但卻是聊勝於無。長遠而言,委員會能否維持獨立性、能否擴權,甚至啟發其他科網公司仿效,都值得持續觀察。

註1:facebook《社群守則》,bit.ly/39A54W4

註2:Klonick, K. (2020). The facebook oversight board: Creating an independent institution to adjudicate online free expression. Yale Law Journal, 129(8), 2418-2499.

註3:facebook監察委員會,《案例判定 2021-001-FB-FBR》,bit.ly/2XYFiIU

作者是香港中文大學傳播與民意調查中心助理總幹事

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com,傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[梁家權]