任建峰：當顧客東主離港時

「唉，一個又一個顧客來向我說再見。他們有些還會帶孩兒、孫兒來到店舖道別，說『後會有期』。隨着他們近月不斷離開，我的生意已大不如前。」——好幾家做街坊生意的「黃店」食材、日用品商店都曾對我說的類似說話

「首先同一眾摸過門釘嘅客人講聲唔好意思，我哋冇好好咁交代就不辭而別。其實選擇離開或者忍住留低同樣困難……但係屋企冇咗正常運作，每日都發生荒謬絕論嘅事，抱歉我未能做到無動於衷，抗壓能力的確唔夠及人。」—— 一家「黃店」食肆關門、東主移居海外後在其社交媒體專頁帖文的原文節錄

對，我又要說說「移民潮」這個提供無窮無盡評論角度的題目了。坊間曾有一種說法，聲稱由「黃店」與支持「黃絲」社會理念顧客建立的「黃色經濟圈」違反市場經濟定律。不過，如果大家看得仔細一點，其實「黃色經濟圈」都是離不開「供」與「求」的基本市場經濟概念，而這又在近期被香港移民潮影響。

供求都因移民離港邁向萎縮

先說「求」，因為這個較簡單。雖然香港近期的移民潮並不完全是基於政治因素，但選擇離開的看來又好像是「黃絲」的相對地多。有經濟能力冒着移民後減薪、失業風險去舉家移民的，亦偏向是一些消費能力較高的中產或中上階層人士與其孩兒們。這群人是近年「黃色經濟圈」消費的骨幹。他們離開香港，就自然會影響香港市場對「黃店」消費品或服務的「求」，「黃店」的營業額又怎會不被負面影響？

而這個問題亦會影響到「供」，因為總會有一些「黃店」因抵受不了生意下滑而要倒閉，令到提供「黃」消費選擇的供應減少。另外，如上述那個「不辭而別」的東主那樣，有些「黃店」東主自己都會最終選擇移民。當然，有些（特別是賣商品那些「黃店」）或許還能嘗試從海外「遙控」他們在香港的生意。但更多的（特別是食肆，因其營運性質較難「遙控」）會選擇索性把香港的店舖關掉，在外國重新開始，「黃」消費選擇的供應亦相應地減少。

所以，在「供」與「求」都因顧客、東主們移民離港而邁向萎縮的情况下，「黃色經濟圈」本身就會是按照市場定律，要面對經營下去愈來愈困難的情况。對於有些對「黃色經濟圈」概念有反感的人，或許會視此為好消息。

剩下的「黃店」要做好產品與服務

不過，就算是從一個「黃絲」的角度來說，這又未必完全是壞事：近一兩年來，不時會聽到一些「黃絲」朋友對個別「黃店」有微言，說他們着重社會理念時忽略了做好自己的產品、服務。就着「黃色經濟圈」面對移民潮帶來的困境，剩下的「黃店」或許要把焦點更多放在做好自己的產品與服務，確保自己能繼續生存，甚至興盛下去。

「黃絲」與否，這都令繼續在香港生活的消費者得益吧。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師

[任建峰]