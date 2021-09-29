陳景祥：孟案告一段落 中美惡鬥依舊

報道引述審理此案的法官Ann Donnelly詢問孟「How do you plead to the charges」時，孟晚舟回答「Not guilty」，即是不認罪；按照協議文件，雖然孟不認罪，但她承認了協議文本內寫列的「事實」（statement of facts）。為何孟晚舟不認罪，但又可以獲撤控？

檢控基礎不穩 「延遲起訴」了結

按美國司法程序，DPA是為了減少司法成本而設計的一種協議方式，避免案件的司法程序曠日持久。以孟晚舟案為例，控辯雙方都可以在程序中提出多次反對，案件可能拖數年甚至10年，以DPA方式解決，可以及早「結案」。

有評論也指出，即使孟晚舟被引渡到美國，但美國法院能否成功把她定罪，沒有太大把握，一來此案情節發生在2013年，美國到2018年才要求引渡，於理不合；二來案件雖涉「欺詐」，但涉事的匯豐銀行並沒有金錢損失；三來匯豐雖被指為孟晚舟誤導，但其實匯豐早已知道涉事公司Skycom與華為的關係。基於檢控的基礎不穩，所以美國選擇以DPA方式了結，一方面可以令這宗具爭議的案件告一段落，而美國司法部又可以自稱案件「事實確鑿」（孟晚舟承認了協議內列舉的4頁「事實聲明」），間接否認這是一宗「政治案件」！

孟案確是「政治案件」

然而，孟晚舟案確是「政治案件」——美國前總統特朗普在2018年12月11日、即孟被捕後10天的一次訪問中公開被問及：會否為了與中國達成貿易協議而介入孟晚舟案？特朗普表示：「如果這對有史以來最大的貿易協議有好處、對國家安全有好處，我當然會干預。」

言下之意，是特朗普希望利用孟晚舟作為跟中國討價還價的政治籌碼；前總統既有此盤算，現任總統（拜登）現在以「政治方式」解決孟案，就一點都不令人覺得意外。除了2018年12月的訪問，特朗普任內多次暗示他可以叫停孟晚舟案，作為與中國之間妥協的條件……此案屬「政治案件」，可謂彰彰明甚。

美國司法部以「延遲起訴」的方式結束孟晚舟案，必定引起反華政客的不滿，至今已有幾名共和黨參議員（如魯比奧）指拜登對華太過軟弱——此一結果理應在意料之中，但拜登政府仍甘冒政治風險，是否中美之間已暗地裏達成某些協議，促使美方願意放人？

中加關係好不到哪裏

拜登上場之後，表面上是延續特朗普的強硬對華路線，但也表明在氣候變化等議題上，中美可以合作。現在看來，兩強角力，美國主要在兩大範疇上仍可以有力打擊中國，一是盟友網絡，二是高科技。

特朗普任內一大「特色」，是以「美國再強大」為主線，事事以美國利益為先，不惜與傳統盟友翻臉，如此作為，反而對中國有利。拜登上台後，改為積極拉攏盟友，傳統的如英國、歐盟、澳洲、日本、韓國；傳統的七強峰會（G7）今年6月召開會議，邀請了澳洲、印度、韓國，還有其他「民主政體」，美國重新組成一條「國際抗華陣線」。

孟晚舟案幕後主腦是美國，前台執行的則是加拿大。美加是鐵桿兄弟，孟晚舟被扣押，主要是由加拿大出手，但加拿大的角色只是決定是否把孟引渡到美國，簡單來說，就是一個配合美國的角色。這次釋放孟晚舟同樣是由美國主導，協議文件由美國司法部發出，華府以「延遲起訴」放人，通知加拿大法院，案件就告結束。

加拿大為美國「效勞」，但中國拘押的卻是兩名加拿大公民，夾在兩個大國之間，加拿大處境十分尷尬；但說到底，加拿大一定會緊跟美國行事。這次孟晚舟獲釋，兩名被中國拘押的加拿大公民回國，有評論認為中加關係或會解凍，但現實卻是，在拜登建立所謂「全球民主國家聯盟」的新策略下，加拿大肯定是核心一員，而美國主導的情報組織「五眼聯盟」，加拿大就是其中一員；外電報道指這次是中國主動釋放兩名加拿大人，或有示好之意，但經過孟案的折騰，加拿大跟中國的關係又會好到哪裏！

美封殺華為底定 放孟也沒影響

國際聯盟以外，高科技是美國向中國進逼的另一主戰場。今年6月，美國聯邦通訊委員會通過了進一步制裁華為的新計劃，除了禁止中國企業設備進入美國電訊網絡，美方甚至可以撤銷以往授予的許可，剔除所有中國製造的電訊設備。

美國對華為「開刀」始於2019年5月，到2020年5月變本加厲，美國修改出口規定，要求使用美國設備和技術的外國半導體公司，須得到美國事前批准才可供貨給華為。其他還有限制全球向華為供應晶片、禁止美國政府部門採購華為設備，這些都是特朗普年代的措施；到了拜登政府今年以聯邦通訊委員會下令進一步制裁，整個封殺華為的部署大致完成，再拘押孟晚舟已無太大作用；到現在才放人，對美國一點影響都沒有。

有分析認為，美國釋放孟晚舟是向中國示弱，損害了美國的國際形象，但是與美國在阿富汗倉皇撤軍比較，後者不是更加不堪嗎？美國在阿富汗撤軍，是為了調集更多資源應付中國和俄羅斯，放孟晚舟，美國也肯定別有所圖；認為放孟是中美關係回暖，應是一廂情願之見。

匯豐能否解除在內地受到的指控？

孟晚舟案跟香港沒有直接關係，但風波的其中一個主角，卻是香港老牌企業匯豐銀行。官媒「人民網」去年7月發表了〈孟晚舟案證據公開！匯豐銀行構陷，美國一手炮製〉，直指孟案「完全是美國炮製的政治案件」，「匯豐銀行參與構陷，惡意做局、拼湊材料、揑造罪證，扮演了極不光彩的角色」，「匯豐充當受害人舉證孟晚舟，以此換取美國的赦免，逃脫美國司法部對匯豐洗錢重罪的刑事指控」，指控相當嚴重。

匯豐的回應是，集團向美國司法部提供的材料是應官方正式要求而提供，匯豐提供的僅是事實信息，沒有「編造」證據或隱瞞事實；銀行也沒有參與美國司法部對華為展開的調查，美方對華為發起的調查也不是由匯豐引發。

後來的事態發展，以及匯豐向法庭提交的文件都顯示，匯豐只是「被捲入」這場風波。孟的辯護律師今年8月在法庭陳辭時表示，匯豐在事件中沒有遭受任何損失，也從沒有被起訴的風險，以誤導匯豐銀行作為控告孟的法律理據無法站得住腳。

如今孟案告一段落，到底匯豐能否解除在內地受到的指控？在內地社交媒體如微博上，現在仍不時出現「內地早晚要修理匯豐」一類的「評論」，反映在中美惡鬥、中國與西方國家關係惡化的過程中，香港企業隨時都可能被捲入而惹上麻煩，即使如匯豐這種國際企業都焦頭爛額，規模小於匯豐的企業一旦遇上這些風波，試問又怎能抵擋得住？

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]