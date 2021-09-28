羅庭德：明日大嶼不如今日大灣 愛國財閥鄉紳應帶頭建設

明日大嶼虛耗公共資源 破壞青山綠水

「明日大嶼」填海造地不僅動用龐大的公共資源，更必然破壞生態環境，讓稀有海豚失去棲息之地，也須從內地購入海砂與河砂，將環境污染問題輸出內地。事實上，國家主席習近平早在2005年已經提出，「綠水青山就是金山銀山」，國務院在2018年更公布《關於加強濱海濕地保護嚴格管控圍填海的通知》，除國家重大戰略項目涉及圍填海的按程序報批外，全面停止新增圍填海項目審批，「明日大嶼」填海造地的發展計劃實與國家政策背道而馳。

既然國家提出大灣區城市應該「優勢互補」，那麼內地城市豐富的土地資源就應該可補香港土地之不足。當橫琴可以租借予澳門政府，為何港府又不動動腦筋，在內地城市物色土地，建立香港城呢？早前我提出原居民北上大灣區城市建屋，其實絕對是一個良好的試驗計劃，在新界原居民及地產商牽頭大力投資下，港府也可以與內地政府合作，為香港年輕人在內地建廉價而高質的房屋，鼓勵他們到內地發展。無論如何，與其「倒錢下海」，港府反而更應投放資源於新界北，建立北環，打造大灣區發展核心。

加快資源與規劃到位 北區成大灣區核心引擎

發展新界土地無可避免地影響現時的綠化帶及農地，但只要真誠以人民利益為依歸，做好規劃及搬遷重置安排，優先發展新界棕地，我相信未來新界可做到金山銀山與青山綠水並存。

一直以來，特區政府發展新界時遇到的所謂「收地困難」是偽命題，根本原因是官員施政時欠缺人文關懷，作風官僚因循，未能因時制宜體察民情、把人民利益和幸福擺在至高無上的地位，例如粉嶺北新發展區餘下工程如火如荼，區內的農業安置卻仍遙遙無期，斷人衣食；另一方面，新界地主亦在法律空隙下囤積土地，懶理社會責任，如粉嶺北附近有清水樓房合法空置十多廿年，等待粉嶺繞道基建完成後才推出住宅市場，而非在賺取房地產紅利下主動肩負起建設社區基建的責任。

未來，落馬洲河套區將成大灣區創科中心，勢成為新界北的金山銀山，惟現時連鐵路接駁方案亦未正式落實，同時當地的住宅、社區設施、交通、物流、醫療等配套遠遠滯後。誠然，河套區第一期發展計劃預計在2024年開始落成，但北環線更要在2025年才動工，在2034年才建成，即大灣區創科中心在落成10年後才有鐵路配套，簡直貽笑大方。最近，有消息卻傳出政府將建議興建鐵路接駁前海，突顯港府融入國家發展大局的決心，但他們也需學習國家的行政效率。在北環線仍未動工的情况下，建鐵路接駁前海也只是天方夜譚。

然而，我相信若原居民及地產商積極配合發展，不再囤地為求獲取土地升值的紅利，捐出部分鄰近河套區的土地，主動在私人土地內完善交通基建、社區設施等配套，所謂新界棕地零碎分散的問題便迎刃而解，發展北環定可事半功倍。同時，政府也應善用新界自然資源，將生態旅遊、民宿及扶持本土農業納入考慮，發掘更多如荔枝窩的可持續發展模式，提供實際的政策及資源，讓有志年輕人加入，才可實踐將綠水青山變成金山銀山的理念。

愛國者應「捨身取義」 配合施政彰顯效率

《國安法》生效已一年，其對從政者及公民社會的震懾力，社會有目共睹。在完善選舉制度後，愛國者治港只是一個手段，最終由愛國者全面進駐的特區政府，必須交出治理成績。在愛國者治港的治理模式中，政制發展爭議將消失，立法會拉布不再，理應可以全力發展民生，否則將有負國家期望，成為民族復興的罪人。

昔日政府對發展新界愛理不理，當中最大的障礙是未能擺平不同政治勢力，如鄉事的不同派系及囤地的地產商。誠然，要實現高效率政府，妥善發展新界的關鍵，在於原居民與地產商如何配合政府施政。近日有報道指出，內地官員指地產商需協助解決房屋短缺問題，正顯示形勢開始出現變化。新界尚有大量未發展土地，與解決房屋土地問題及配合大灣區創科產業發展着實是環環相扣，可謂牽一髮而動全身。原居民與地產商作為新界的大地主，必須在此關鍵時候「捨身取義」，除鑽研複雜祖堂地政策規限，更應主動向政府捐地或以低價將土地賣給政府，讓政府可以加快全面規劃新界用地發展，掃除私人土地業權糾紛的障礙。

作為初出茅廬的愛國愛港從政者，暫未累積足夠財富，不然定一馬當先，投資建設大灣。既然欠缺資源，唯有拋磚引玉，讓同樣愛國的鄉紳和財閥帶頭，投資建屋興業，我和一眾香港年輕人無不引頸以待。在大灣區生活都有香港氣氛，豈不美哉？與其花費精力及資源投資「明日大嶼」，倒不如立即成立專責小組，鼓勵愛國財閥鄉紳共同參與，妥善規劃及發展新界北的「今日大灣」，把握大灣區及國家發展機遇，共同為民族復興及創造人民美好生活而奮鬥！

作者是北區區議會主席

[羅庭德]