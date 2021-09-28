劉進圖：解恒大危機 動精細手術

短期接管無可避免

恒大在過去10年不斷發新債蓋舊債，雪球愈滾愈大，市場已多次傳出警號，但政府一直不為所動，直至去年才為房企舉債劃下3道紅線，試圖阻止危機擴大。但弔詭的是，這幾道紅線竟成了恒大的催命符，當恒大的債務明顯超越紅線，市場便認定接火棒的音樂椅遊戲不可持續，恒大即失去舉新債蓋舊債的魔法棒，危機乃一發不可收拾。

事到如今，恒大看來已不可能自救，供應商不會願意賒貨，樓盤承建商隨時停工，消費者不敢與它簽約買樓，債權人也會爭相要求還貸。中央和地方政府必須作好準備，短期的接管已無可避免，非如此不足以穩定局面，防止其資產狀况急劇惡化，換取時間進行全面的資產與債務重組。

應做精準分割手術

如果恒大只是一般規模的企業，中央政府指派一家大型央企入主接管，也許就能穩住局面，問題在於恒大規模太大，業務種類太多，資產和債務分佈的地域太廣，哪些是應該保存、不宜賤價割讓的資產，哪些是違規違法、不應全盤承認的債務，無法簡單區分，很難一刀切決定某塊資產或債務的去與留。近日有媒體傳出風聲，指中央可能把恒大一拆為三，分由3家國企接管重組，市場對此反應正面，值得各方考慮。

而且，即使恒大資產盤活後足夠償債，也需要作擔保和融資，不能把樓房單位就此推給債權人，假如資不抵債，就更要仔細籌算，拿出一個對各方債權人公平合理的償債方案。這些工作都講求精細操作，也涉及討價還價，不能像較早時那些觸發監管風暴的雷霆措施那樣，通過一紙法規便強制執行，否則會嚴重削弱國際資本市場對中國的信心，令日後所有央企民企都難以舉債，或在舉債時付出昂貴代價。

適時放寬資本流動

還有，在央企合力接管恒大後，中央政府還要適時放寬資本流動性，令有實力的內房企業能夠融資，應付各在建樓盤的資金需求，並支付在境外以外幣舉債的到期利息，避免恒大危機火燒連環船，拖累整個中國房地產行業「爆煲」，以及摧毁中國企業在境外舉債的能力。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]