黃俊瑯、崔定邦：從旅遊業發展看政府制度：合適人才勝重組架構

支持香港設立「文化和旅遊局」

近年，旅遊界一直有聲音要求成立「旅遊局」，獨立處理旅遊事務和政策，解決政出多門的問題。內地幾年前已經把文化部和旅遊局，合併成為「文化和旅遊部」，希望旅遊成為文化的載體，由觀光、飲食和購物，昇華到認識璀璨的中華文化，讓旅遊業更有深度。旅遊業是香港支柱行業，直接員工多達25萬人，如果香港設立「文化和旅遊局」，絕對值得支持。

與此同時，相當多經濟環節涉及旅遊業，例如：跨境交通、零售、飲食業的載體都是旅遊業。如果剔除社會動亂和疫情因素，香港旅遊業勢頭本來非常強勁，由商經局帶領香港旅遊發展局進行全球推廣，一直做得有聲有色。旅遊事務署及香港旅遊業議會共同負責對旅行社的管理工作，運作大致良好。旅遊業面對的問題和轉變，顯然並非現有政策局的問題。

行業較多出現不協調的地方，常見於負責酒店賓館的民政事務總署，以及負責人流和旅遊巴士管理的運輸署。這些部門，不熟悉旅遊業運作，更並非隸屬商經局，每當需要跨部門協調和統領的工作，就容易產生不協調。

商經局在海外設有13個經濟貿易辦事處，一直協助推廣香港。本港社會逐漸回復穩定；疫症又總有結束的一天。屆時，香港更加需要發揮國家賦予的角色，繼續成為國際城市，讓全球通過香港，走進內地。因此，讓國際重新認識香港，是非常重要的工作。港府在全球的經貿辦，會否繼續協助推廣香港旅遊業，在重組過程必須留意。

改革政府架構過程 須關注3點

在改革政府架構過程中，必須關注以下幾點：

（1）強化政府中央的統籌

從旅遊業的例子看見，政府高層能夠跨部門促成合作，勇於承擔，對提升管治效果，同樣重要。政府跨部門的協調一直是政務司的工作。現時政務司長主政國安事宜，統籌政府各部門的工作，適宜盡快找人替代接辦，不然，重組架構不是增加政府工作的效能，而是疊牀架屋。

（2）落實政治問責制的「問責」

政府重組架構是要令政府政策更有效運作，裨益市民。因此，真正的政府架構重組，必須落實政治問責官員真正的問責，令政策真正可以推行，不然，怎樣的架構重組，都不能贏取人心、得到市民支持。

（3）處理問責官員及公務員的矛盾

要令問責官員真正可以「問責」，那就必須處理現時問責官員和公務員的權責，及當中互相掣肘。例如，有關局內人選任命，不是由局長決定，而是秘書長決定，以致局長即使有其政策，也不一定得到公務員的支持。

今天特首說要大刀闊斧地改革政府架構，但真正的大刀闊斧不是多一個或少一個局，而是改革現時政府運作的問題。

作者黃俊瑯是新思維副主席，崔定邦是香港旅遊促進會總幹事

[黃俊瑯、崔定邦]