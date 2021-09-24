曾志豪：鄧炳強話你有罪

政府最愛指摘「黑暴」「視法治為無物」，刑毁、非法集結等等。

說了100遍，這些行為只是「犯法」，但不是破壞「法治觀念」，他們沒有改變「什麼是犯法」、「什麼不是犯法」的概念。他們知道擲汽油彈是犯法，所以會蒙着臉行事。

他們只是強調自己擲汽油彈背後有政治訴求，僅此而已。理由是否成立，不必政府操心，法庭自然會判斷。

但國安法下的香港，卻是完全改變了「法治觀念」。

思想也能犯罪 還要自證「無意圖」

鄧炳強警告社會人士不要在雙十節「意圖做出把台灣從中國分裂出來的行為，或鼓勵甚至煽動其他人做這些行為」。

注意，鄧炳強不是說雙十那天「不要」「分裂國家」，而是不能「意圖分裂」；前者是具體行動，後者卻是「意圖」，即是「思想」。思想也能犯罪也要受審，那執法者要有讀心術了。

然後鄧炳強解釋何為「有意圖」，他說「你首先要問清楚自己，你有否這個意圖，如果你無這個意圖，為何要慶祝這個日子呢？」

各位，意圖本來已經虛無，他現在把證明「意圖」的責任，再一次倒轉放在「被告」身上，要你解釋，「如果無意圖，為何要在這個時間做這些行為」。

舉個例子，有人在金行門口徘徊，本來沒有犯罪，但警察拘捕你，並要你問自己「如果唔係想打劫，點解要喺金舖出現？」

警察這種「假定你有罪」已應用在各個層面。反修例活動期間，如果你在街頭出現，警察已經可以視你非法集結或者暴動，理由是「如果你無意圖暴動，點解會喺嗰度出現？」

更可怕是，鄧炳強說，「如果你心裏真的想將台灣從中國分裂出去，我們一定找到證據，證明你心裏所想及你所做的事」。荒謬！你如何知道我是「真的想」把台灣分裂出去？你又如何找到證據，去證明一個人「真的想」做出分裂行為或其他犯罪行為呢？

這就是「先有結論、後找證據」的霸道。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]