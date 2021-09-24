譚經洋：炫富顯擺可以休矣？

散播「有錢大晒」的拳賽

香港具有一國兩制的特殊優勢，不在「共同富裕」的政策範圍之列，但香港士紳精英素來都有捐助社會、改善社會的願景。從英國殖民年代的東華三院、「保赤安良」的保良局說起，就有維持良好社會和諧的默契、造福人群之己任。鍾培生先生素有「香港王思聰」的渾名，但內地的王姓二代早已聲名狼藉，生意失敗，其人及其公司被法院多次列為「被執行人」、「失信人」，更涉及與網紅曖昧的「孫一寧事件」，如今也如同過街老鼠。鍾先生及林先生已到三十而立之齡、學歷過人；兩人長期更以能力、學識自矜，應當有識見注意到「共同富裕」的國策。過分出格的行為，不止代表個人、影響家族名聲，更會在當下香港加深社會大眾對商人後代的失望。當國內正在果斷扭轉歪風邪氣，「一國兩制」下的香港即使內地部門觸手不及，但絕不會對香港無甚影響。

作為商賈之後，除了享受現成祖蔭的福氣、社會發展的成果，還應當有更多社會精英的責任、知識分子的承擔；動輒在公眾場合發言，流於酒色財氣，委實是教人惋惜，更是教內地同齡人側目。兩位已是公眾人物，對社會大眾有社教化作用。整個賽事準備過程中一直在散播「有錢大晒」、扭曲的金錢觀念；與教人定個小目標是「一億」的狂言狂語幾近無異。不僅不利於社會的良善風氣，即使視之為一般大眾娛樂，同樣與國家對娛樂事業的整頓方針背道而馳。曾經有內地文化界朋友對香港持續半年討論這場「盛事」大惑不解；筆者試圖為籌辦方對活動的用心之處作解說。但當該晚賽事，某個環節用之展現「龍的傳人」的形象及氣魄，結果實在讓人尷尬。

別在傷口上撒鹽

早在兩位富二代的炫富拳賽前，有一樁新聞與之相映成趣。近千名當然選委、自動當選的選委在全港各區設置超過1000個街站，向公眾宣傳理念、傾聽市民意見，這更包括了新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯，亦有政協常委唐英年，堂堂香港的頂級富豪，仍然像民選議員一樣站立街頭，派發單張，接地氣與市民聊天、溝通，與市民同呼吸、共步伐，急民所急。

就在唐英年、郭炳聯落區後僅約一個星期，卻出現了鍾培生、林作的炫富拳賽，這教人情何以堪？究竟香港社會的階級問題還不夠深重，需要富三代來提醒年輕人，一輩子永遠都追趕不到富豪們財富繼承的速度嗎？

鍾先生祖父是人稱「工廈大王」的鍾江海，以祖輩餘蔭，人生得以順風順遂，家族生意基本上是靠租金為生，也就是全球聞名的「超級地租」，本質上沒有為社會創造更多財富，只享用別人的勞動成果。近來香港各大地產商都盛傳被約談，要求承擔更多建房、增加社會房屋供應的社會責任。香港的望族後人，大概不可能對上述幾項視若無睹、置若罔聞；自顧自的搞低俗娛樂事業，拉開財閥與寒門的生活距離，讓人更感到社會階級的分化，證明「有錢萬能」的扭曲價值。

當身處的社會，窮人居所漏雨透風，富人所住的廣宅華廈也不會安然無礙，歷史上已無數次證明這不變道理。因此不論在任何社會，受尊重的社會賢達，必然有更高的道德要求，克己復禮；不論是英國紳士或中國的士大夫，作為道德、文化先鋒，為社會帶來正氣；有起着帶頭作用、敢為天下先的正本清源精神。

「一國兩制」非「超級地租」保護傘

《經濟學人》在2014年的統計，香港的裙帶資本主義指數穩居世界第一位，一騎絕塵，大幅領先榜單裏次席的俄羅斯。這意味着香港本身已經是靠關係、識人勝於識字的「裙帶社會」，代際分配不光沒有財富的公正分配，甚至連發展機會的均等，都付之闕如。在這個社會情境下，繼續以炫富為樂，若在內地，恐怕早已被有關部門約談、訓話，甚至寫下悔過書。「一國兩制」並非「超級地租」的保護傘，而是確保兩種生活方式的並行不悖，更是要有利於國家發展大局的初心教條。

任何人執意要破壞社會風俗、扼殺「機會平等」、消滅青年的未來盼望，破壞香港200年來「濟弱扶傾」、「保赤安良」的精英商賈關懷社會的良好印象，最終天理循環，必然自食其果。香港傳媒及大眾應當鼓勵高貴的精神追求，拒絕及遏止吸引眼球、娛樂八卦雜誌的曝光；鼓勵香港望族後代承擔更多社會責任，立己立人，用好手上的福蔭，讓香港社會變得更公平、謙遜和友愛。

作者是旅居香港的內地傳媒人

[譚經洋]