周永新：3個途徑重塑港人價值觀

一、港人必須認真的認識「一國兩制」，因為《基本法》制定以來，港人的關注，集中在香港的資本主義制度和港人的生活方式，對於國家實行的社會主義制度，不是缺乏認識，就是只有負面的印象。關於「一國」的理解，港人認識的更少，只知香港回歸祖國，但國家與香港特區的關係，港人明白的不多。

二、港人成為中國公民後，這並不單是國籍改變的問題，而是他們持守的價值觀念，也隨着新的國民身分而有不同的解釋。以民主訴求為例：港人追求民主並沒有問題，但如果目的是叫行政長官下台或令政府瀕臨崩潰邊緣，這樣的民主訴求，顯然違反了維護國家安全的公民責任。也就是說，當港人成為中國公民後，他們持守的價值觀念，也應在「一國兩制」的框架下得到新的理解。

筆者循着以上思路，在重塑港人價值觀方面，建議從以下三方面入手：

參考國家的「社會主義核心價值觀」

第一，是參考國家提倡的「社會主義核心價值觀」。社會主義核心價值觀是中國共產黨於2012年第十八次全國代表大會通過及在全國提倡的。核心價值觀共12個，分3個不同層面：國家層面方面，目標是富強、民主、文明、和諧；社會層面方面，取向是自由、平等、公正、法治；公民個人層面方面，準則是愛國、敬業、誠信、友善。

國家提倡的社會主義核心價值觀，與港人持守的民主、自由、人權、法治等價值觀念，字面上可說十分相近、分別不大。港人感到較為陌生的，可能是富強和愛國兩個觀念。港人本來就沒有什麼國家觀念，對國家的發展，過去也缺乏認識，並不了解國家怎樣從一窮二白到今天的「小康」社會。所以，對於國家以富強為發展目標，其背後的原因和理據，港人多沒有好好掌握。

這欄過去討論「愛國」時，曾引起一些人的疑問：港人怎會不愛國？九成以上的香港人都是中國人，他們怎會不愛自己的國家？現在問題弄清楚了！愛國並不是抽象的觀念，國家領導人清楚指出：愛國就是愛護中華人民共和國，是實實在在管治中國這個地方的政權，而建立和掌握這個政權的是中國共產黨。所以，愛國就必須擁護中華人民共和國和管治這個國家的中國共產黨。

總括而言，國家提倡的社會主義核心價值觀，其中民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、敬業、誠信、友善，看來港人不會因為這些是社會主義核心價值觀而抗拒；當然，港人不會輕易接受這些價值觀念就等同自己的價值，因為字面上雖然相近，在兩種不同的制度下，兩地居民的理解總有差異，例如對於民主的意思，香港居民與內地居民的看法並不一樣。所以，筆者建議的做法，是多了解國家提倡的核心價值觀，尋求共通之處，這也可幫助兩地居民的溝通。

承襲華人社會傳統價值觀

第二，香港是華人社會，九成以上住在這裏的都是黑眼睛、黑頭髮、黃皮膚的「龍的傳人」；所以，要重塑港人的價值觀，也不能忽視傳統以來中國人信奉的價值觀念。政府在宣傳短片中，也一再重申，一些傳統觀念如孝敬、勤奮等，都是值得港人薪火相傳的價值。筆者過去談論港人價值觀時，有以下的看法：「我認為在這些『核心價值』（作者按：自由、民主、人權、法治）的背後，港人還有其他更重要的價值……包括誠信、廉潔、仁愛和克制。」（《香港人的身份認同和價值觀》頁130）

承襲傳統價值觀念，並且應用於今天的香港，有兩點值得注意：

一、香港是多元化社會，港人對價值觀念的看法並不一致，以「孝敬」為例：30多年前，我問學生是否有責任供養自己的父母，當時八成以上的同學表示認同；幾年前，我問學生同一條問題，40多位同學中只有兩三位舉手同意，並表示到他們年老時，他們不會期望子女的供養。換言之，孝敬包含的意思，是隨時代而改變的，表達的方式也因應不同環境而轉變：今天看來沒有多少已婚子女願意與父母同住。

二、我們得承認，傳統價值觀念也有本身時空的限制。例如，傳統以來，中國人講的是「中庸之道」，但今天港人追求的，尤其是年輕一代，是自我的滿足和理想的實現，對他們來說，社會和諧和穩定並不佔重要地位。因此，以社會利益來壓制個人自由，結果可能適得其反。

總言之，傳統價值觀念雖有可用之處，但必須賦予適合現代社會的意義，否則只會給人「老套」和過時的印象。

重新演繹「自由」「民主」

第三，是重新演繹港人價值觀念中一些關鍵詞語（key ideas），其中以自由和民主最難取得港人共同接受的解釋。「完善選舉制度法例」出台後，政府解說此舉是令選舉制度更有代表性，避免選舉對社會帶來破壞；不過，民間卻有不少聲音認為，這樣的選舉安排是民主倒退，香港居民的選舉權受到嚴重傷害。事實是怎麼一回事？政府需要澄清，市民多不明白完善後的選舉制度的意義和目的。

《港區國安法》訂立後，港人對自己享有的自由和權利，也有不少迷惑。政府雖然一再強調，港人不做危害國家和特區政府的事，港區國安法對他們的生活不會有影響。但港人安心嗎？還是心中仍有疑慮？筆者講過，港人移民原因之一，是他們不相信香港是他們可以安心居住的地方。港區國安法的制定，自有其必要性，否則2019年下半年出現的暴力和破壞不會得到遏止，香港或許真的會「粉身碎骨」，不再有什麼「打不死」的精神。但現在社會穩定了，港人的自由和權利是否完全沒有改變？看來限制是有的。這些限制是否有清晰的界線？政府有責任保護港人的權益。

「法治」「公義」意思需澄清

最後，還有兩個觀念需要澄清：一是「法治」，二是「公義」。港人對「法治」的理解一向以來並不複雜，簡單來說，法治就是依法辦事，在法律面前人人平等；但近年，不同人士對法治有不同說法，港人開始迷惑了。同樣，公義與否從來沒有單一的標準，「行公義」雖是十分崇高的理想，但公義不是一己的私見，唯有以謙卑的心，理解和容納別人的意見，公義才會彰顯。

我們得承認，港人向來持守的價值觀念，今天出現了無比的混亂，如何重塑港人的價值觀，看來港人必須加倍努力，尋求共識，否則互不相讓，各走極端，香港不會是公平和關愛的社會，更可能返回上世紀60、70年代的情况——港人的價值取向，一切以金錢（搵銀）為準，所謂香港精神，離不開個人的財富和享受。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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[周永新]