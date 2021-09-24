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2021年9月24日星期五
呂大樂
筆陣
筆陣：「心知肚明」 明什麼？／文：呂大樂
聞風筆動：北京要檢視公務員制度 建制促政府交改革詳情 ／文：李先知
周永新：3個途徑重塑港人價值觀
譚經洋：炫富顯擺可以休矣？
葉健民：下屆政府可以與選委共生雙贏嗎？
曾志豪：鄧炳強話你有罪
黃俊瑯、崔定邦：從旅遊業發展看政府制度：合適人才勝重組架構
筆陣：「心知肚明」 明什麼？／文：呂大樂
【明報文章】近期流行語：心知肚明。
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筆陣：「心知肚明」 明什麼？／文：呂大樂
聞風筆動：北京要檢視公務員制度 建制促政府交改革詳情 ／文：李先知
周永新：3個途徑重塑港人價值觀
譚經洋：炫富顯擺可以休矣？
葉健民：下屆政府可以與選委共生雙贏嗎？
曾志豪：鄧炳強話你有罪
黃俊瑯、崔定邦：從旅遊業發展看政府制度：合適人才勝重組架構
聞風筆動：北京要檢視公務員制度 建制促政府交改革詳情 ／文：李先知
周永新：3個途徑重塑港人價值觀
譚經洋：炫富顯擺可以休矣？
葉健民：下屆政府可以與選委共生雙贏嗎？
曾志豪：鄧炳強話你有罪
黃俊瑯、崔定邦：從旅遊業發展看政府制度：合適人才勝重組架構
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