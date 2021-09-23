陳智傑：國際語言與中國故事

中國產業政策受注目

中國故事無可避免成為國際新聞和評論的熱話。國家的政策方針，除了應讓內地社會各單位和民眾聽得明白，亦難免要顧及國際輿論的詮釋。外國亦有不少政府對房價實施各式各樣的政策：租務管制、限價限售，亦有針對科技「龍頭」企業涉嫌操控市場的政策和官司，甚至保衛本地文化傳統而針對外資的一些政策方針——有歐洲國家便為保護「書店」文化而對跨國網購企業出售文化產品設限，例如不許提供大幅度的網購優惠等。這並不一定代表所謂的「西方媒體」又要「針對」北京，而是由於中國產業規模大、經濟影響力波及國際——不少國際投資銀行、基金及機構投資者都有涉足「中概股」和港股，中國的產業政策自然亦較受注目。

聯合國17個可持續發展目標（SDGs）

要以國際語言詮釋本國國情，近年其中一個廣為討論的題目，是聯合國「2030願景」下17個可持續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）。在人類踏入21世紀之際，聯合國便嘗試訂下全球發展目標，作為國際間討論社會發展的方向及政策指標。起初，這些目標名為「世紀發展目標」（Millennium Development Goals, MDGs），但MDGs後來被批評太過集中扶貧和扶弱，並未回應人類社會於21世紀將會面對的種種挑戰。聯合國經過多輪的討論，並且廣泛包納非政府組織、商界及學界的意見，於2015年以17項「可持續發展目標」（SDGs）作為全球至2030年的社會發展目標。

可持續發展目標包括但絕不限於「綠色」政策和氣候變化。17個SDGs包含169個具體目標，有消除貧窮、消除飢餓、確保淨水供應、有教無類、身體健康等保障基本生存和生活的項目；而實現性別平等、減少國內及國際不平等、建設可持續的生產和消費模式，以及發展宜居城市，則是追求普世價值及回應人類文明如何能延續下去的問題。至於維護海洋資源、陸地生態、應對氣候變化，則鼓勵各國一起面對人類的共同危機；促進和平而且包容的社會，以及強化可持續發展的執行方法和伙伴關係，則旨在促使各國加強對話和合作，實現人類社會2030年的共同願景。

以SDGs詮釋中國故事

這些看似「雷聲大」的願景，正成為全球各國政府、企業、非政府組織，以及國際評論的共同話題。各國國情不同，發展目標各異，但這17項可持續發展目標，則嘗試增進大家的同理心，理解在不同國情下的人類所面對的共同挑戰。

中國國情固然有其獨特之處，但相信亦要面對這17個可持續發展目標所點出的議程。規限房地產市場，甚至不惜讓「龍頭」房地產商面臨債務危機，背後是住房市場已嚴重扭曲、房債成為內地金融系統「大到不能倒」的風險——如此的城市發展，實在難言「宜居」。規限教育產業，其因由是否內地的教育產業已經「金融化」，投資目標凌駕有教無類的初心？「整頓」所謂的「龍頭」，是否意味中央政府覺得有些所謂的「民企」已發展為「財閥」，要以公權力重整產業，才能釋放市場活力，讓產業得以可持續發展？

無疑，在如今的國際形勢下，中國要說好自己的故事，殊不容易。無論國際紛爭如何，聯合國「2030願景」下的17個可持續發展目標，正在倡議人類共同命運，是國際間了解彼此國情的「國際語言」。若以SDGs來詮釋中國故事，未知能否讓世人對國情有另一番理解？

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

[陳智傑]