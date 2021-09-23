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2021年9月23日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：光合作用取代化學作用 ／文：張志剛
聞風筆動：泛民估中央非渴望參選 李華明參選論泛不起漣漪／文：李先知
小林哲郎、陳佩琳：「清一色」或「混一色」？ 港人的立法會選舉投票意向
陳智傑：國際語言與中國故事
何子煜：管制即棄膠餐具是關鍵的第一步
陳帆川：北京環球影城入場者愛國嗎？
朱敏健：轉變一小步 共融一大步
筆陣：光合作用取代化學作用 ／文：張志剛
【明報文章】今次宣布橫琴粵澳深度合作區的模式，無論是象徵還是實質的意義，都比多年前澳門大學在橫琴建新校舍的做法，遠來得重要。
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筆陣：光合作用取代化學作用 ／文：張志剛
聞風筆動：泛民估中央非渴望參選 李華明參選論泛不起漣漪／文：李先知
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