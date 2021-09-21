歐陽五：香港回歸主流的關鍵在青年

誠然，港青被誤久矣。過去這些年，不少港青受蠱惑與煽動，陷入一種宗教式的政治狂熱。他們腦中被灌入「民主=普選=萬能藥」的粗暴教條，錯將港府與中央、乃至內地視為仇恨對象。然則香港歷史的罪人，正是那些教唆港青非理性發泄仇恨者。這些人本是青年的「前輩」，是已在社會有所成的媒介、教育等領域的精英。他們本有能力指引青年走上理性建設之路，卻偏偏對青年催眠，崇高化、美化非理性行為，使青年對其盲信。他們毁掉的不止青年的前途，更是香港的發展空間。

對港青困境有兩個提議

幸而，撥亂反正已在進行。制定《香港國安法》、完善香港選舉制度之後，香港政治生態出現重大轉變。昔日洗腦青年的政治勢力，已紛紛瓦解。但是，他們種下的苦果、留下的傷痕，需要時間的修復，更需要社會各界的共同努力，幫助陷入泥潭的港青告別政治狂熱，重回理性建設之路，並擁有更多向上流動的機會。筆者在此對港青的困境有兩個提議：

第一，放膽去內地。百聞不如一見，若夠膽上街，何不夠膽去內地？對從未踏足之地無限「妖魔化」，終歸是鏡花水月，不如用自己的眼睛耳朵親自去感受、去檢驗。香港近年陷入政治內耗，本土市場本就有限，另有製造業空心化、科創與新興產業不足等問題。如果青年在港感到覓職難、薪酬增長慢、創業條件不足，與其沉淪失意，何不北上一試？走異地、行異路，勢必帶來眼界的豐富，青年的敏銳與適應必會為香港帶來新的機遇。未來，類似今次惠港「大禮包」的舉措只會更多；港青不缺機遇，只需夠膽一試。

第二，重補愛國課。須知，愛國與民主並不矛盾。尤其在香港的歷史脈絡中，兩者本就曾交相輝映。1970年代是香港的「火紅年代」，大學生懷抱民族主義與反殖民主義，相繼發動「爭取中文成為法定語文運動」、「保衛釣魚台運動」、「反貪污、捉葛柏」等社會運動。當時提出「放、認、關、爭」口號：放眼世界、認識祖國、關心社會、爭取權益。世界與祖國、愛國與民主，在彼時港青的胸中激盪，自成大格局。

香港青年應該了解，正是當年的香港人唱出膾炙人口的《我的中國心》，唱出了海外華人遊子對中華民族復興的心聲，演繹出《霍元甲》、《陳真》等無數具愛國情懷的影視作品，塑造了一個時代華人世界的精神家園。這是香港最為寶貴的精神財富，是香港在風雨飄搖年代背靠祖國走向世界的根本精神動力，也應是今天港青再創香港未來的信念支點。

三重視野交織 成就東西融合

事實上，將愛國與民主對立，只是香港反對派後來為爭取擁躉的策略性操作。如今再言愛國，當是具體的，而非與民主對立的抽象物。愛國的基礎是理性認識。既需要對中國多元地域、民族文化、城市鄉村的認識，亦需要在世界與歷史比較視域中務實理解中國政治制度。

筆者同眾多香港父母一樣，期盼香港青年有愛國愛港的赤子之心，有新一代奮鬥的「獅子山精神」，能在香港、國家、世界的三重視野交織中，成就東西融合之精神再造。街頭不是青年的歸宿，只會徒然空耗青春之力氣。青年應把青春之精華，運用在個人事業創造與社會建設之中，致力於化解香港貧富差距、房價高企、產業轉型等真正結構性問題。

港青需把握時代機遇

香港正經歷由亂及治的轉折點。但是，長期亂局後勢將有地位不保、優勢喪失之虞。香港真正的優勢仍是青年人才。只要港青重回正軌，香港亦能回歸主流發展大潮。梁振英今年在一次探討會表示，國家「十四五規劃」在未來5年為香港帶來的機遇，也可能是香港人最後的機遇。近一段時間，中央以國家「十四五」規劃為總綱，以改善香港民生福祉為出發點和落腳點，密集出台系列政策舉措支持香港發展，涵蓋貿易、金融、文化、國際交流、區域合作、青年發展等諸多領域。港青需以時不我待之感，激發起自覺性、自主性，全面把握時代機遇。

魯迅先生說，願中國青年都擺脫冷氣，只是向上走，不必聽自暴自棄者流的話。那些輕言「香港已死」、匆匆移民者，並不足夠愛香港。港青應把對香港之愛，轉化為向前建設香港、向上發展自我的動力。如此，香港未來可期。

作者是時事評論員

[歐陽五]