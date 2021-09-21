梁美儀：經「完善」的選舉制度

選委會選舉，是香港「完善」選舉制度後的首場選舉，官方網站資料顯示，投票率達89.77%，遠超過上一屆46.53%的總投票率。特首林鄭月娥稱，高投票率反映各界別分組成員對新選舉制度的支持。對呀，今屆4889名選委會選民中，共有4389人前往投票，多積極參與！2016年「未完善」的選委會選舉，約23.2萬名選民中，只有不足一半的約10.8萬人投票，實際投票人數雖多今屆逾20倍，但投票率就遜於現屆。

本身為資深大律師的行會成員湯家驊，對法律界的投票率達到百分百感到欣慰，指顯示律師會和大律師公會均有投票。經「完善」後，在今次選舉中，法律界由個人票轉為團體票，前日30人全數均有前往投票，相比2016年，選委會法律界6769名個人選民中，只得3664人投票，投票率未及五成半，與百分百投票率更是相距甚遠，怪不得湯大狀老懷安慰。

任政務司長期間，唐英年曾參與「起錨」工程，推動擴闊選委會及立法會選民基礎政改方案，如今身為全國政協常委的他形容，今次選委會選舉，為未來立法會及行政長官選舉發揮示範作用。的確，這場選舉，選民基礎大幅收窄，再經由政務司長任主席的候選人資格審查委員會嚴格審查參選人的資格，判斷是否「擁護《基本法》」、「效忠香港特區」，以確保選出的選委，全部都是愛國愛港者，落實「愛國者治港」重要原則，令「反中亂港」者出局。

在年底的立法會選舉，以至明年的特首選舉，甚至在可見將來的各級選舉，都會呈現這種經「淨化」的所謂選舉。日後大家如何運用手中這「神聖的一票」呢？

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]