郭樺、黃子為、鄭宏泰：從「中道」重新出發

三分法分析市民4年來政治取向

對市民的政治認同，亞太所民意調查的問題是「講到你的政治取向或意見時，你覺得自己傾向哪一個派別多一些？」，選項有「民主派」、「建制派」、「本土派」、「中間派」和「其他」。簡單起見，分析採用「三分法」，將認同泛民主派和本土派的受訪者歸納為「非建制派」；「中間派」、「不知道/很難說」、「拒絕回答」和明確表示「無政治取向」者歸納為「無明確政治傾向者」；另有「建制派」。以此為基礎，觀察從林鄭就任特首以來4年內，香港市民政治認同變化（見圖1）。

在2017年7月林鄭月娥就任特首時，受訪市民的政治認同以無明確政治傾向者（57%）最多，其次是非建制派（30%）；建制派的大致百分比為14%。在林鄭任期頭一年多的民意「蜜月期」，無明確政治傾向者比例雖有起伏，但在2018年12月升到64%，非建制派的比例下降到23%，但仍居第二；建制派比例幾乎沒有變化（13%）。

來到2019年7月，「反修例」運動短時間內放大非建制派在政治認同分野中的比例，無明確政治傾向者的比例（52%）雖維持最高，但大幅下降；非建制派的比例（39%）則躍升；建制派的比例下降到9%。在2019年11月區議會選舉非建制派大勝的背景下，2019年12月無明確政治傾向者的比例（47%）仍維持最多，但進一步下降到接近非建制派的比例（45%），而建制派的比例（8%）幾無變化。

僅一個月後（2020年1月），無明確政治傾向者的比例（50%）重拾升勢，而非建制派的比例（40%）則進入下降趨勢，建制派比例重回10%。雖然在《港區國安法》消息出台之初（2020年中），非建制派認同比例小幅反彈，但下降趨勢一直保持到最近，尤其以本年初到最近的回落變化更為明顯。最近（2021年7月）的調查就顯示，無明確政治傾向者比例見一段時間以來新高（65%），非建制派比例（22%）居第二，但下降到近4年的最低；建制派的比例（13%）也有小幅上升。

五分法分析：細分「無明確傾向者」

雖然受訪市民的政治認同趨勢似乎佐證了現時政治環境的變化，但是無明確政治傾向者不一定對政府毫無意見，於是我們加入受訪者對特區政府和中央政府的信任度，將無明確政治傾向者一分為三，即是說，在那些自稱無明確政治傾向的受訪者中，如果對特區政府和中央政府的信任度均表達「不信任」，可視為「中間偏非建制派」；如果對特區政府和中央政府均表示信任，可視為「中間偏建制派」；而其他無明確政治傾向者，才視為「中間派」。如此劃分後，市民政治認同光譜便有了5種類別（見圖2），這樣較細緻的數據，應可加深我們對香港政治光譜及變化的認識。

在2017年7月林鄭月娥就任特首時，「中間派」的比例（41%）最高，其次是非建制派加「中間偏非建制派」（共36%），建制派加「中間偏建制派」則共22%。

在林鄭執政頭一年多的「蜜月期」，「中間派」的比例基本維持在四成以上，非建制派和「中間偏非建制派」的比例維持三成以上；建制派和「中間偏建制派」的比例在兩成以上。

從「反修例」運動開始，非建制派和「中間偏非建制派」比例躍升，「中間派」比例急降，建制派與「中間偏建制派」比例下跌。到2019年區議會選舉之後，非建制派和「中間偏非建制派」的比例達到高位，而「中間派」的比例跌破兩成。

從2020年1月開始，非建制派和「中間偏非建制派」比例進入下降趨勢，雖然在港區國安法消息出台後，兩者比例有小幅反彈，但下降趨勢一直維持，「中間派」與建制派的比例則漸入升勢。從2021年1月開始，非建制派的比例進一步下降。到2021年7月，非建制派和「中間偏非建制派」的比例（約42%）雖仍為最多，但仍有下跌趨勢；「中間派」的比例接近四成，建制派和「中間偏建制派」的比例（22%）重回兩成以上。

非建制派和「無明確傾向者」此消彼長

觀察政治認同變化有以下重點：

第一，受訪市民中，建制派的比例在最近4年的變動幅度，遠小於非建制派和無明確政治傾向者。

第二，受訪市民中，非建制派和無明確政治傾向者的比例變化，多數時間是此消彼長的關係。當政治衝突激化時，相信部分無明確政治傾向者會轉變為認同非建制派；而政治衝突緩和時，又會有一定比例變回無明確政治傾向立場。

第三，近4年第一次政治認同的大變動是2019年「反修例」運動，而第二次大變動則在2020年初。2020年6月起實行的港區國安法，對社會恢復穩定和理性有促進作用，而對政治認同則沒有多大影響。

第四，到林鄭本屆任期結束（2022年6月），如果疫情和社會形勢保持平穩，經濟逐步回升，市民的政治認同格局可能將回到其任期開始時的分佈狀態，即「中間派」、「非建制派和『中間偏非建制派』」、「建制派和『中間偏建制派』」的比例大致分別佔四成、四成和兩成。

從近4年民調的政治認同變化預示，雖然建制派無疑起到了「壓艙石」的作用，但無明確政治傾向者反而是左右本地民意格局的最重要力量，轉變幅度較大。政府未來的施政，即使多了北京加持，仍然要爭取無明確政治傾向者的認同和支持，才能穩住大局，亦對現時香港社會能否「重新出發」至關重要。

作者郭樺、黃子為是香港中文大學香港亞太研究所副研究員，鄭宏泰是香港中文大學香港亞太研究所副所長（執行）

[郭樺、黃子為、鄭宏泰]