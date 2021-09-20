鄭立：一方面批評平庸之惡 另一方面又助長它

所謂「平庸之惡」，就是在一個體制裏，被賦予一個職能後，人依照法律和上級的指揮去做事，放棄個人價值觀判斷，強調自己只是按章工作、依法辦事，因此，就算事情導致了傷害與惡果，這些實行者沒有任何良心問題，亦認為對於自己做的事情沒有責任。

而這世界上主要的暴政，都是經由這種平庸之惡實行的。實施暴政的，並不是如卡通片一樣惡形惡相的苛官酷吏，而是一大堆每天老老實實上班，平凡不過，對於政治與社會都不甚關心，只顧做好自己工作，養家活兒，放工後過自己生活，一生安分守己，服從法律與體制安排的所謂好人。

上面那一段實在不難理解，就是拾人牙慧而已。真正令人費解的是，不少批評平庸之惡的人，同時又會主張大愛包容，而對於某些人「他們只是執行他們的工作」、「他們只是按照規定去做事」、「制度這樣他們也沒辦法」這樣的辯解，予以認同與接受。一方面批評平庸之惡，另一方面卻又在助長平庸之惡，平庸之惡也有雙重標準？

正義與寬恕不可兼得

我們不能一方面批評平庸之惡，另一方面，又接受一個人在執行別人給予的工作時，可以去除道德責任。這兩者是衝突的，如果你反對平庸之惡，那麼人就要為自己所做的一切事情，不論是被迫的，或者是別人指揮的，都負上全責。如果你認同人為五斗米折腰或情勢職位所迫，就可以轉嫁自身的責任，認同人面對壓迫時屈服沒關係，那麼還反對什麼平庸之惡呢？

如果你在意平庸之惡所傷害的正義，大愛包容體諒這件事就不適合你，如果硬要去愛與體諒聽命行事去做壞事的人，那麼你同時也在助長平庸之惡。正義與寬恕，兩者是不可兼得的。空談道德，想兩者都要，既要包裝自己是正義之士，又要表現寬懷大量，得回的就只是自相矛盾的偽善。

良知道德之所以有價，是因為守住良心道德，真的有重大的風險與代價，在各方面都要作出困難痛苦的取捨，怕受傷怕犧牲的人，是沒資格大談良知道德的。

作者是專欄作家

[鄭立]