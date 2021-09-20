盧文端：談談新選制的先進性與制度自信

適合香港實際 魚和熊掌兼得

說到新選制的先進性，最權威的講法應該是港澳辦今年4月在《求是》發表的文章所講的「四個有利於」：一是有利於更好地維護國家主權、安全、發展利益；二是有利於促進香港良政善治；三是有利於推動香港更好融入國家發展大局；四是有利於發展具有香港特色的民主制度。

中央一再強調，香港的政制發展必須符合社會實際情况，這也是《基本法》規定的香港政制發展的一個基本原則。對於香港來說，最好的選舉制度，或者說最先進的選舉制度，一定是最適合香港實際情况的選舉制度。正如港澳辦常務副主任張曉明所說，完善香港選舉制度是立足香港的實際情况作出的適當選擇。總結香港特區成立以來20多年政制發展的經驗教訓，可以得出這樣的結論：新選舉制度是最適合香港的選舉制度——既可以發展優質民主，又能落實「愛國者治港」，有利於維護國家安全並實現良政善治，可以說是魚和熊掌兼得。這也正是中央完善香港選舉制度的基本指導思想。

先看國家安全與「愛國者治港」。

香港的國家安全出了問題，就不可能有社會安寧。搞民主給自身安全帶來威脅，造成嚴重的社會動盪，這絕不是香港所要的民主。這也是「黑色暴亂」給香港帶來的最大教訓。新選制全面落實「愛國者治港」，透過資格審查委員會的審查，確保候選人必須真心誠意擁護基本法和效忠特區，絕不容許任何一個反中亂港分子混進特區管治架構。全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍強調，這是一條鐵的底線。新選制有效切除了建制架構內危害國家安全的動亂之源，有效維護國家主權、安全和發展利益。

實現良政善治 發展優質民主

再說良政善治。

過去多年，香港陷於無休無止的泛政治化和極端兩極對立的泥潭而不能自拔，立法會一味阻礙政府施政，特區政府發展經濟、改善民生以至融入國家發展大局的政策措施，幾乎無一例外受到刁難阻撓，甚至連行政長官林鄭月娥都不能出席立法會發表《施政報告》；反對派議員惡意拉布，一度導致立法會差不多停擺半年多，導致香港政權架構不能正常運轉，一些長期困擾香港發展的深層次問題難以解決。這些都是反對派議員利用立法會「攬炒香港」讓香港市民看到的嚴峻現實。

新選制從三方面確保實現良政善治：一是保證選舉產生的立法會支持行政長官和特區政府的力量佔據壓倒性優勢，強化行政主導；二是通過排除反中亂港分子，有效去泛政治化、去激進化，減少政治爭拗和對抗的干擾；三是要求選出的管治者德才兼備、有管治才幹，為民愛民，為民謀福祉，推動發展、破解矛盾、團結各方，實現良好治理。顯然，新選制能夠讓特區政府和社會各界集中精力發展經濟、改善民生，破解香港長期存在的深層次問題，加快融入國家發展大局，全面構建香港新發展格局，造福港人。

最後談優質民主。

評判一個選舉制度，需要從社會效果和內在安排兩方面考察。從社會效果看，新選制能夠確保落實「愛國者治港」，有利於維護國家安全、實現良政善治，這是新選制進步性最重要的體現，也是香港社會對新選制反應平和、正面的最重要原因。

從選舉制度的內在安排來看，新選制的一個突出特點，是選舉委員會不僅增加賦權，而且擴大規模，特別是新增基層社團和同鄉社團等代表，增加了均衡參與和廣泛代表性，更充分體現香港社會的整體利益。同時，新選制也體現「愛國者治港」絕非要搞「清一色」的要求，為能夠恪守「一國兩制」底線的不同政治光譜的人士，包括泛民人士參政，預留了空間。新選制將為基本法規定的「雙普選」目標順利實現創造條件。這些也可以說是新選制進步性的一種體現。

中央希望香港社會加強新選制制度自信

中央希望香港社會加強新選制的制度自信，按照新選制重塑香港的選舉文化和政治生態。在中央看來，民主黨以至泛民是否參選，並非衡量香港新選舉制度的尺度或標準，不會影響新選制具有極大進步性的事實。香港立法會選舉的成效，自然不會以他們是否參與來評判。中央有十足的信心，相信香港一定能夠成功落實新的選舉制度，香港的選舉文化也會隨着新選制的實施而發生重大改變，中央不會再容許香港社會的多元化通過選舉的泛政治化對抗來體現。有人發起的所謂「罷選」行動根本不可能影響新選制的推行，反而會惹來中央反感。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]