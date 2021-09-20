關仲然：堅持「九二共識」的國民黨主席選舉

新主席要復興國民黨 以求在選舉捲土重來

這場選舉，將直接影響國民黨在接下來兩場選舉的命運（2022年的九合一地方選舉，以及2024年總統、立法院選舉）。2016年起，台灣經歷了兩次總統和立法院的大選，在兩次選舉當中，國民黨都大敗。兩次的總統選舉，國民黨都只是取得三成左右的選票；而在立法院選舉中亦沒法取得過半數的議席。同時失去總統府和立法院的控制權，意味着國民黨的政治影響力跌至谷底。

面對如日方中的民進黨，國民黨似無還擊之力，今次選舉產生出來的國民黨新主席，將要肩負復興國民黨的任務，以求在未來的選舉中捲土重來。在今次選舉，一共有4人報名參選，爭取合共30多萬個國民黨黨員（有投票權者）的支持。4位參選人，除了有現任的黨主席江啟臣，還有前主席朱立倫、支持兩岸統一的孫文學校校長兼政治學者張亞中，以及彰化縣前縣長卓伯源。

選前混亂爭鬥 「深藍」張亞中得同情

在最近舉行的「電視政見會」及「黨主席選舉候選人參選理念及抱負說明會」上，幾位候選人的發言重點，都集中在兩岸關係，目的是希望能夠修補自蔡英文上任總統之後跌至冰點的兩岸關係。江啟臣說，未來兩岸應該破冰互訪，全面恢復交流與對話，並且要正確認識「九二共識」，以「九二共識」作為基礎。朱立倫則表示，要延續「九二共識、一中各表」的精神，做到「求同存異」、「求同尊異」。

至於作為深藍、「統派」代表的張亞中，主張親自到北京協商、跟北京簽和平協議，解決兩岸問題。相較之下，聲勢稍弱、似是陪跑的候選人卓伯源則多次表明，自己當選黨主席的話，肯定不會選總統，不藏私心，影射像朱立倫等有參選總統意欲的其他候選人。

這場選舉，熱門的是朱立倫，江啟臣次之。但統派張亞中立場鮮明，一來得到深藍選民垂青，二來不同媒體的民調結果，容易給非國民黨支持者滲入亂局，令到張亞中的聲勢變大、在民調中急起直追。加上國民黨向來不團結，黨中央在選舉前（9月13日）將張亞中移交黨內的「考核紀律委員會」，查明有否在競選過程向其他候選人人身攻擊，後來又因為其他候選人對黨中央此舉表達反對，黨中央兩日後撤銷相關決議。國民黨黨內的混亂爭鬥，釀成鬧劇之餘，張亞中也得到不少同情。

中共和國民黨對「九二共識」理解不一

撇除鬧劇，兩岸關係成為國民黨主席候選人的選舉焦點，不算意外，畢竟一直以來國民黨的親中立場都鮮明。但最大問題，是兩岸關係從來都不是一個單方面可以說了算的議題，同樣重要（甚至更重要的）是北京的態度。近日，國台辦對國民黨堅持「九二共識」為兩岸和平發展帶來積極作用表達鼓勵，但「九二共識」這概念，從來都是兩岸各自表述，實際上的意義也可能南轅北轍，即中共和國民黨對「九二共識」的理解都不一樣。

在2019年，國家主席習近平於「《告台灣同胞書》發表40周年紀念會」的講話中，清楚指出：「和平統一、一國兩制」是兩岸關係的基本方針。這跟國民黨幾位候選人掛在口邊的九二共識、一中各表，都有不少差距。無論是朱立倫或江啟臣，以至是前總統馬英九，都曾經公開拒絕一國兩制，究竟今天國民黨的親中立場、對「九二共識」的堅持，有多少實際意義？又是否真的可以和北京政府溝通？

盲目高舉「九二共識」 跟選民完全割裂

當我們稍為回到一年多前、國民黨剛輸掉2020年選舉的時候，國民黨一方面補選主席，另一方面檢討選舉失敗原因。當時曾經有過不少聲音，特別是來自國民黨的新世代，討論國民黨應不應該放棄逐漸得不到台灣選民認同、共鳴的「九二共識」。現任主席江啟臣，在去年的國民黨主席補選中、擊敗當時對手郝龍斌，成為國民黨歷史上最年輕的黨主席。那時候，不少評論都認為江啟臣的當選，象徵着國民黨新世代的抬頭，不再是過往幾位「黨內大老」在黨內呼風喚雨，亦是國民黨轉變改革的時候。那「轉變和改革」，正正是國民黨能否用「九二共識」以外的東西，贏回選民的支持。

以往「九二共識」在台灣能夠有吸引力，很大程度是因為兩岸對「九二共識」都沒有清楚說明其意義所在。但近年中共對台灣立場愈見鮮明（這又跟中美關係交惡、民進黨執政等因素有關），「九二共識」跟「一國兩制」也愈走愈近，台灣選民（以至國民黨）對「一國兩制」的反對，變相令到「九二共識」不能再如以往吸引。這種矛盾，正是國民黨最需要處理的難題。仍然盲目高舉「九二共識」，活在自己的世界，只會跟選民完全割裂。

觀乎今次國民黨主席選舉，從去年選舉落敗之後，一年多的時間過去，國民黨主席的幾位候選人，繼續以「九二共識」、兩岸關係作為主打。無論是誰當選，似乎都沒辦法解答兩大問題：一、是否真的有能力解決兩岸關係問題？二、更重要的是，國民黨真的能夠贏回台灣人的支持？

作者是香港教育大學亞洲及政策研究學系講師

[關仲然]