黃偉豪：疫苗猶豫：不能忽略的世代價值差異

年長群組接種率未有起色

在國際上，香港的疫苗接種率已相當不錯，絕對可以媲美歐美等先進國家和地區。根據特區政府官方網站（www.covidvaccine.gov.hk）提供的數字，截至9月19日，香港已經有4,405,094人接種了第一針，及3,974,990人已完成了兩針的接種，以百分比來計算，分別是65.4%及59%。

可是，以年齡群組來計算，各組的差異卻很大，當中以長者的群組為甚，最使政府感到頭痛。

以接種了兩針來說，接種率最高的群組是40至49歲的組別，高達75.16%。即使是在另一個因對副作用的擔心，而引起關注的年輕人組別，在12至19歲的年齡群組裏，也有超過半數（52.57%）已經打齊了兩針。可是，在長者的群組裏，接種率卻出奇地偏低，遠遠落後於整體的數字。在70至79歲的年齡群組，接種率只有33.97%，在80歲或以上的年齡群組，接種率更「急降」至10.56%的極低數字。

從「利他」及「利己」層面分析

這些數字在告訴我們，政府「谷針」的政策在整體上雖然已見成效，但相關政策卻未能成功針對年長人口，改變他們的行為。政府本身也很清楚這個問題，所以近日我們也見到負責疫苗接種的重要官員，心急如焚地頻頻透過傳媒呼籲長者盡快接種疫苗。但是，純粹的呼籲相信對問題解決的幫助不大，如果真的有效的話，亦早已見效，不需要等到今時今日了。政府對長者群組的不斷「呼籲」，所反映的可能是政府已技窮，苦無對策。

疫苗猶豫是一個複雜的問題，背後原因很多，也並非一個純粹的醫學問題，包含了很多社會及心理因素。同樣原因，香港的長者疫苗接種率遠遠低於其他群組，也有多於一個原因導致，而其中之一是政府在「谷針」上未能兼顧世代的價值差異，因而在「利他」及「利己」的策略上未能有效發揮，在鼓勵長者接種疫苗上進退失據。

簡單來說，要改變市民的行為，可以從「利他」及「利己」兩個層面來分析。用前者的策略，政府便要信服市民接種疫苗對社會及公共利益的重要性，而用後者的話，鼓勵疫苗接種的策略便要專注在個人層面上不斷提供誘因。但政府在針對長者接種疫苗的策略上，目前是一個錯配，「利他」成分過多，而「利己」誘因卻又不足及不到位。

政府用「利他」的策略的明顯例子，便是不斷呼籲長者接種疫苗以達至「群體免疫」（herd immunity）。「群體免疫」是使整體社會受益，所以本質上自然是利他，更重要的是它擁有公共政策的重要概念——「公共物品」（public goods）的特性，就是有人可以不需要付出任何代價或成本，也可以「坐享其成」（free ride），所以一個個人的可行策略，就是等其他人努力達至，自己則袖手旁觀。

因為個人接種疫苗的風險永遠不會跌至零，「利他」的精神是推動「群體免疫」的主動力。但要達至「群體免疫」，使人人受益，不需要所有人也接種疫苗，只要有絕大多數人如八至九成人，願意付出和承擔風險接種，也可以得到預期的效果。亦即是說，少數人可以不需要付出任何代價，而享受「群體免疫」的共同成果。

游說長者打針 「利己」策略應較有效

可是，從世代價值的角度出發，單靠「利他」精神作為誘因，來推動「群體免疫」，卻未必是聰明的做法，因不同年齡組別的人士的「利他」取向的程度可以有一定的差異。基於時代的不同和成長的社會環境因素，「利他」對於推動長者接種疫苗的作用，未必和較年輕或中年的群組相同。理由自然和現在較年長的一輩，他們成長的時代背景息息相關。

以筆者的父母為例，他們的成長年代，社會貧窮，政府的支援不足，先照顧自己及家人是當時理所當然的生存之道。他們對錢的位置也看得十分重要，先發財，後立品。筆者猶記得當初他們看見我被電視台訪問，分析及評論公共事務的時候，他們第一時間有興趣的不是訪問的內容，而是「人工有幾多？掙了多少錢？」當我解釋接受訪問是基於公眾利益，所以是免費，他們便感到十分困惑，因為「利他」始終不是他們所屬的年代的主導價值。

因此，要成功游說長者接種疫苗，「利己」的策略應較「利他」更為有效。從「利己」的角度出發，來自中文大學醫學院的研究團隊，在發表於國際醫學期刊Vaccines（《疫苗》）的研究發現（註），香港市民接種疫苗的取向和疫情有密切的關係，當然是疫情愈嚴峻，對疫苗的需求亦會大幅增加。理由很簡單，從效益與成本的分析出發，當感染的風險及代價高於疫苗副作用的風險的時候，接種疫苗便成為了最符合個人利益的明智抉擇。但在疫情平穩下，市民一般認為自行透過「個人保護行為」（personal protection behaviors），例如戴口罩、勤洗手及保持社交距離等，已可以有效代替疫苗來防止感染。

目前「利己」策略對長者作用有限

當然，我們絕對不可能本末倒置，為了谷針而期望疫情再次加劇。可是，目前政府的「利己」策略，如接種疫苗可增加工作機會及更方便外出和參加社交聚會等，均對長期留在家中或院舍的長者沒有吸引力，作用有限。所以政府必須從其他的「利己」層面花多一些心思和創意，來鼓勵長者接種疫苗。

註：Wang, Kailu, et al. (2021) ''Change of Willingness to Accept COVID-19 Vaccine and Reasons of Vaccine Hesitancy of Working People at Different Waves of Local Epidemic in Hong Kong, China: Repeated Cross-Sectional Surveys''. Vaccines, 9(1), 62. doi.org/10.3390/vaccines9010062

作者是中文大學數據科學與政策研究課程主任

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[黃偉豪]