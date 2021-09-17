林原：從「向領導送禮」談中國高校腐敗

在中國，無論官場、商界，還是學術圈、媒體界等，都有不少人送禮，並且成為送禮的受益者——送禮被他們視為投資，一般會有回報。另一方面，他們的送禮對象——領導們通過收禮直接獲利。利益受損的，主要是與送禮者存在競爭關係者。本文主要談教育界（尤其高校）的情况，以後有機會再說政治圈、商業圈、新聞圈等。

中國高校送禮術

中國高校不少教師（包括教授、博士生導師）、學者等，都會送禮術，部分學生也會。比如，在我較為熟悉的福建省，公立高校近十餘年新進的教師中，究竟有幾位在求職時不依靠任何關係？依靠關係的求職者中，又有多少沒有送過禮？（台灣籍的應該不用送禮，畢竟他們佔用職位較少，且有「統戰」加持）

另外，部分（不是全部）高校教師、學者為在核心期刊發論文，或為申請到研究項目，或為獲得科研獎勵，也會找關係並送禮——給掌握相關權力的人。比如學院領導為在核心期刊發論文，會邀請核心期刊主編來校做一兩次「學術報告」，報酬異常之高。而這些學院領導在核心期刊發文章就「水到渠成」。至於普通教師、學者，不能用公款送禮，就得自掏腰包送人情。

這些教師、學者，其實不用學送禮術，他們的送禮水平或比這位女主播更高。只不過這些「秘技」不能在課堂上講，也不能寫到學術文章中。他們還要道貌岸然地裝成知名專家學者或不那麼知名的專家學者——即使作為普通教師，在道德方面也要裝裝。

抖音主播以特殊方式揭示社會黑暗

各級紀檢監察部門，至今未在教育圈大力反腐。中國高校中似乎也有反腐行動，比如有時可以聽到某位校領導被抓——但這種反腐，簡直是「掛一漏萬」，抓到的腐敗分子不過是「九牛一毛」。

官方媒體不會批評紀檢監察部門沒有糾正、查辦教育圈普遍存在的送禮風氣，卻會批評這位公開談送禮的女主播，難道不可笑嗎？她不過以特殊的方式，揭示了中國社會的黑暗，尤其是向那些不清楚或不很清楚社會黑暗的人們。她的本意並非如此，但實際效果卻是這樣。

高校反腐有利而非有害穩定

近些年，有些沒有關係的學子，在拿到博士、碩士學位前後，會向高校投遞簡歷求職，結果或沒有回音，或參加面試、「試講」也未通過。他們不知道，同時間有的人在找關係、在給領導送禮，甚至在陪領導睡覺——這也算一種特殊的送禮。如果他們早些看到相關給領導送禮視頻（包括這位女主播的），早些學到送禮術，或許能少碰壁。他們其實低估了社會的黑暗，也低估了高校的腐敗。

高校腐敗，是社會腐敗的一面特殊鏡子。十九大前王岐山的「鐵腕反腐」，近乎「遺漏」了高校。十九大後，高校反腐工作，並未得到明顯改善。中國政府實際上至今沒有弄清下面這一點：高校反腐有利於穩定，而非有害於穩定。

近些年來，香港高校與內地高校之間交流日漸頻繁，也有一些香港學生到內地高校就讀。了解內地高校（乃至整個教育界）的真實情况，對香港有關人士而言，有益無害。

作者是歷史學博士、時評作家、當代中國與兩岸關係問題研究者

[林原]