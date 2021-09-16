陳帆川：恒大事主為何遭網絡欺凌？

這讓人想起了香港的雷曼迷債事件，社會輿論一開始同情小投資者，批評當局監管不力。但隨着維權活動曠日持久，小投資者天天在中環靜坐和嗌咪，市民開始新聞疲勞，反指摘當事人自討苦吃。不過公眾從同情到冷漠，好歹有個過渡期，這次恒大危機卻在投資者維權之初，即遭到冷嘲熱諷。

事主隔離政策 封鎖不滿情緒

大家閱讀國際媒體的報道，不難發現，媒體一向對於示威抗議者比較同情，會給予一定的篇幅讓他們發聲，並代為質詢政權，除非該群體的訴求有違常理或普世價值，例如支持陰謀論或提出極右主張。這現象落在《國安法》生效前的香港，其實一樣，即使是僅得10多人的蚊型遊行和靜坐，爭取一些個別業界、個別屋苑業主的權益，都可能獲得報道，有時記者也會向政府部門提問追責。

這情况落在中國大陸，則截然不同，每逢維權示威抗議，即使起初在小範圍獲得支持，最終也很可能被定性為擾亂社會秩序。久而久之，大眾對於群眾活動難免反感，認為維權即是搞事，認定維權者其身不正。

上Google與百度搜索「恒大」的新聞，最大的差異是，前者提供不少文章分析其債務危機跟中國經濟的關係，以及事主的境况；後者則集中於一些即時更新的短消息，來來去去圍繞該集團的自身困境，格局小，亦略去事主的情况和所受的影響，讓讀者感覺事不關己，當成半條花邊新聞。

這可謂一種司空見慣的「事主隔離政策」，將天災人禍與社會事件裏的受害人跟其他百姓隔離開來，避免深入報道和在網上廣傳，務求將不滿的情緒跟新冠病毒一樣，封鎖在局部區域，方便處理。

「為境外勢力遞刀子」

看路透社在深圳恒大總部的採訪，日以繼夜地叫喊的事主，即使願意上鏡，也只敢匿名。微博上，不少評論認為受訪的事主是在「為境外勢力遞刀子」，意思是吃裏爬外，聯同外人抹黑中國。這種意見雖然不能代表所有人，但已反映了尋常百姓在維權路上所面對的內外夾攻。當局者迷，旁觀者清，這句話在中國得反過來看了。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]