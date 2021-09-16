林振邦：香港中醫的長征 如何從中醫院開始？——回應趙永佳教授〈揚帆啟航〉等文

（1）中醫專業高級人員培訓及評核：「中學中」主導vs.「中學西」主導

中醫院發展，帶來「高級中醫人員」體系構成的議題。從學術和制度上，《長征》有3項結果值得我們參考。

業界對於「中醫理論可被現代科學理解及解釋」（調查報告表58）的問題，不同意者約49%，同意者僅約25%，反映業界認為「整體論」及中醫自身體系（中醫經典、醫籍及傳承）不可抹去，甚至應為發展主導，而非西醫式「專科」。確實從當代系統生物學和網絡藥理學證明了中醫「辨證論治」的基礎方法（一種西醫疾病下，確實存在不同的生理狀况），但離指導臨牀仍有距離。而臨牀研究雖能證實療效，但大多為扭曲中醫，缺乏「辨證論治」，甚至基本四診亦往往闕如。故此業界自然有「半杯水」的心態，也所以認同「中醫必須專科化方可提升專業能力」（表51）的受訪者未過一半。

這些結果直接反映業界認為「現代科學」理念僅為中醫發展及培訓的輔助，而非主導。故此當深化問題，探查「專業發展」（高級中醫資歷認證）的意向，是在保持「中醫特色」的前提下（不同於「西醫專科」），才有約66%的支持（表53），這可說是業界的較大公約數。

（2）如何前進而不落入「中醫西化」？

然而當下香港中醫機構，都由西醫直接或間接管理（例如大學教資會、研資會、醫院管理局）。若由這些機構壟斷「高級中醫人員」的定義，將發生什麼？國內稱之為「中醫西化」，因權力和資源，扭曲業界不合學術不合臨牀地背棄中醫。

從事實驗室等研究，容易獲西醫體系加持而成為「高級中醫」。反而從事中醫臨牀及中醫經典研究的，則難獲肯定，繼而被邊緣化和排擠。例如現在醫管局的三方合作中醫診所，從事中醫經典研究沒有任何正式認可，無法升遷和續聘。久而久之，當臨牀研究項目及撥款愈多，中醫方向人才反而愈難在中醫機構留任。實際上，真正的「循證醫學」有三元素（EBM TRIAD），分別為醫療專業自身、臨牀證據及患者期待。但當「循證醫學」被有意無意扭曲，只注資及放權予非臨牀非中醫專業人員，愈發展，中醫制度就愈倒退，進一步退兩步（註3），甚至倒退三步。

國家社科院的「中醫藥國情調研」，認為這種不均衡發展，最終帶來「中醫思維弱化、中醫評價西化、中醫學術異化、中醫技術退化、中醫特色優勢淡化」。所以業界半數人反對的，不是現代醫學和技術，而是這種「中醫西化」帶來對專業自主、傳承和病人的損害。要解決，恐怕第一步需調整中醫的醫教研體系，達到充分專業自主並減少利益衝突。或者至少，就政策更多開放予業界參與公開諮詢。

（3）平衡當代醫學知識與中醫本色的答案？

市民可能簡單認為：「中醫師認識西醫知識不好嗎？」實際當代中醫師，大部分對臨牀西醫已有基本認識。但當要去到業界的高級或研究水平，這種祝願與現實就出現矛盾，因為人生有限，而中西醫的學術範疇差距也極大。例如實驗技術好、論文多、西醫知識豐富，不等同中醫辨證和四診技術；擅長針灸實驗和數據研究、職稱高，亦不等同臨牀實操技術。故此吾等於京港等地從師多年，亦鮮見有人兩邊兼顧而俱可達到業界認可。

故此香港業界的共識，是在不走西化道路下促進專業深化，即非西醫式「專科化」。現代醫學知識先分開另作學習，達國際認可水平則獲獨立認證。而中醫專業發展應按中醫自身學術體統為主，保持中醫「整體論」特點，可考慮以藥物治療學、針灸治療學及手法治療學分流。強調不分科的整體觀，或僅作內外婦兒骨傷等基礎分科。而在高級醫師的認證上，需要強調把中西醫知識分開認證，確定以中醫知識認證體系的最高層級人才。這樣可以幫助患者知悉中醫師不同知識的程度，並讓不同的中醫師均可獲認證（而非單純靠攏西醫才可有認證），並避免行政上被單一學術體系人員架空。

這些做法，符合國務院《關於加快中醫藥特色發展的若干政策措施》（2021年）文件的要求：「加強中醫藥人才評價和激勵」、「實施中醫藥特色人才培養工程」，並強調「重點加強中醫基礎、經典、臨牀師資培訓」。

（4）長遠發展：制定發展綱領與監測方案

今屆特區政府已落實中醫藥處、中醫藥發展基金、公務員中醫服務及資助中醫服務等項目，較前大進一步。

然而相較全國中醫的發展藍圖，仍落後不少，缺乏整體發展綱領和實踐計劃，大部分都僅為「單項項目」；更嚴重缺乏監測方案，使項目容易被西醫行政及價值所扭曲，遠離發展中醫的目標。國家研究已有發現，即使內地亦時有傳統中醫被排斥，甚至架空，令其持份及資源無法到位，港區着實只會更嚴重。

故此有必要讓實驗室研究、臨牀研究、中醫體系傳承與研究，三者均衡發展，「傳承精華，守正創新」。中醫作為一個歷經2000年的學術，發展確實需要長征精神：不畏艱難，不怕犧牲，自主自強，實事求是，團結一致，與第一線的醫師和病人生死相依，艱苦奮鬥！

註1：bit.ly/395OoWa

註2：bit.ly/3u3CNiK

註3：詳見林振邦，〈「進一步，退兩步」 香港中醫發展急需改革——從亞博中醫服務業界意見調查說起〉，2021年3月2日，《明報》（bit.ly/2NPRjew）

作者是香港浸會大學中醫及生物醫學（榮譽）雙學士、北京中醫藥大學中醫學博士

[林振邦]