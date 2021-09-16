楊志剛：5000年文明 說不好中國故事？

我們捱罵，因為國際流氓現在不敢打我們，唯有罵。為了罵我們，西方國家苦心經營了百多年。西方的新聞通訊社於1870年便定下了「三社四邊」的協定，配合殖民地擴張，分割了全球新聞市場。直到今天，西方通訊社依然壟斷了全球80%的國際新聞流量，加上英語霸權主導了全世界話語權。如此局勢，我們不捱罵才怪呢！

1950年代美國資助「描黑文學」

1950年代初期，新中國百廢待舉，對美國是零威脅，但美國已秘密在香港大造輿論攻勢，描黑我們國家。駐香港的美國新聞處，那時就已經有系統地付「黑金」給文人大做文章炮製反華輿論。被文學界喻為祖師奶奶的張愛玲，就是在美國新聞處付錢委託下出版了《赤地之戀》和《秧歌》這兩本描黑文學。張愛玲後來自動爆料說：「《赤地之戀》是在『授權』的情形下寫成的，所以非常不滿意，因為故事大綱已經固定了，還有什麼可供作者發揮的呢？」

根據已解封的美國外交檔案資料顯示，早在1950年代，美國已經有系統、具針對性地透過對文藝的資助，壓制中國共產黨。時任美國新聞處駐港文化主任麥卡錫（Richard M. McCarthy）對上級的函件表示：「透過知識分子去影響社會的未來動向，最有效的方法是透過出版物和書籍，凝聚和組織這些知識分子中潛藏的對抗力量。」這是美國早在70年前便在香港秘密進行的輿論描黑。美國在這方面的遠見和經營，值得參考。

今天，在明知中國不會捱打的情况下，美國對中國的描黑和輿論攻勢，到了歇斯底里的地步。美國早前通過的《2021年戰略競爭法案》中「第1260條款」，就包括撥款15億美元用以在未來5年炮製反中國的輿論。如此以國家力量炮製描黑輿論有何影響？

朋友透露的「中國形勢極端兇險」玄機

例如我有位朋友不想移民卻飛了去加拿大避難，因他從「國內高層人士」收到風，表示由8月底至10月中，中國形勢極端兇險，一旦出事，香港亦難逃一劫。於是他帶着逃難的心情飛離香港。

在我威迫利誘之下，他向我透露玄機：美國總統拜登定下100天死線，要美國情報機關交出第二次新冠病毒溯源報告。美國是鐵了心要把病毒甩鍋給中國，就像當年炮製假證供加上全球輿論攻勢然後出兵伊拉克。美國不敢出兵中國，但以「病毒由武漢實驗室泄漏」描黑中國，配上雷霆萬鈞的全球輿論攻勢，描黑中國製造全球大災難，美國則以白武士姿態佔據道德高地，然後公布凍結中國所持的逾一萬億美元國債，聲稱將用於成立全球疫苗基金，惠澤全球發展中國家，然後配合外交力量，讓大批國家支持這項對它們有利無害的全球「善舉」，並在聯合國通過決議案譴責中國製造人道災難。如此這般，美國兵不血刃便解決了美元危機、解決了危如累卵的美國超級金融大泡沫、一舉解決國債問題；並把中國的國力和金融力量打回改革開放初期，使民族主義高漲的中國人民對共產政權不滿，動搖其政權。

朋友非泛泛之輩。他事業成功，經常低調捐款做善事，間中在朋友小圈子分析時局，亦有見地。他嚴肅為我分析，嚇得我手心冒汗。此舉對美國的誘因是簡直無可抵抗的，故此美國有心、有膽、有力去這樣做。美國打阿富汗20年，平均每日開支3億美元。炮製幾單假輿論來描黑中國，投資不及在阿富汗玩一小時，回報是天價。但美國最終不敢下手，它承受不起後果，因為此舉會觸發中美全面脫鈎和敵對，中國一旦對美斷供一切，中美兩國都會陷入極度痛苦，但中國人能捱痛捱苦，美國人慣了豪華，不捱痛，不捱苦。中國人對政府的支持度，逾90%。屆時全國動亂政府垮台的是美國，不是中國。

「講好中國故事」取得驕人成績

在佈局和起步上，我們在2013年才正式提出對反捱罵進行「講好中國故事」的工作，較美國遲了100多年。但是就像我們在經濟、工業、科技、創新、扶貧、改善民生等領域一樣，在短短的時間內，我們取得了驕人的成績。例如中國國際頻道（CGTN）發布的短視頻節目，其中一集透過一名伊朗留學生騎着單車尋訪中國五大古都，呈現了中國人民的善良樸實，廣受好評。又例如福建東南衛視播出的《中國正在說》視頻節目，其中有來自美國的老外，在廈門住了30多年，捨不得走，自認已變成「老內」，啟發了很多美國人認識了正面的中國。又例如《中國日報》，包括其香港版，組織了很多國際級的外籍人士，以平和理性的聲音，細說了中國令人欣喜的真實。

堅持文化自信 堅定走自己的路

以中國5000年的燦爛文化，和中國人的思想活潑文采飛揚，豈會說不好中國故事？只是人家處心積慮經營早過我們100多年，我們剛剛起步追趕了8年，已經取得佳績。說好中國故事，現正萌芽初發，生機勃勃。對內，令中國人民的凝聚力達到歷史新高，對外，除了美西方國家和日本之外，中國愈來愈贏得了亞洲、歐洲、中東和非洲國家的支持，這是中國歷史上未曾有的新氣象。故此在講好中國故事時，我們要對中國文化有信心、對中國人說故事的能力和創意有信心。在美國四面出擊、十面埋伏的佈局下，堅持自己的文化自信，堅定行走自己的道路，不以西方標準來量度我們的成就；不要一旦被美西方貼上「戰狼外交」的標籤，便自動變身為小綿羊外交，否則便是跌入對方預設的陷阱。輿論攻擊，就是行動攻擊，我們不怕罵，但是不白白捱罵。

香港盡綿力 細說中國故事

這也是香港能夠報效國家的地方。香港擁有優秀的國際傳播人才、豐富的對外文化交流經驗、高效的國際傳播平台、中西薈萃的文化特質、廣泛的國際人脈關係，以及中英雙語的優勢。香港有能力亦有責任去盡我們的綿力，向世界細說中國的精彩故事。

作者是教育工作者

[楊志剛]