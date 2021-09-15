馬仲儀：渾濁之境的清泉

社會氣氛令人泄氣

不知怎解，近日的社會氣氛總令人有點泄氣：雖然社區疫情已經控制得不錯，而不少國家更解封了，但香港仍然執行着種種的限聚、隔離和入境限制，外國商人開始抱怨，新加坡也不再和香港玩旅遊氣泡那一套；開學日的新聞竟然是多間中、小學的學生減少和相繼縮班，老師學生都移居他國；消費券這個原應還富於民的措施，卻令長者們怨聲載道，更突顯弱勢社群在政府施政時如何被忽視；首個「完善」了的選舉委員會選舉沒有什麼競爭氣氛，有不少人都自動當選，這樣冷清的畫面當然不太好看，於是有人想出再次落區叫長者們簽名支持一個他們既不清楚，又不能投票的選舉。

娛樂似也會離我們而去

面對這納悶的一切，我們可以找些娛樂嗎？但似乎娛樂也會離我們而去。一個又一個藝人因政治取態而被打壓，演唱會被迫取消；影意志多年在藝術中心的工作室突然不獲續租，加上《國安法》和新的《電檢條例》將更嚴謹限制電影題材，獨立電影或題材敏感的電影相信不久便不能在香港上映了；近年有不少很受歡迎的本土偶像誕生，他們為大家的日常生活帶來了生氣，有粉絲們更說追隨偶像能讓他們逃離對現實社會的不滿。不過，國內現正嚴厲打擊追星行為，規管藝人外表形象，真怕這些規限被搬到香港，那麼我們僅有的歡樂便會消失。

振奮人心的義人

在歷史上，無論社會情况多麼艱難，道德如何淪亡，總有振奮人心的義人出現，今天的香港，那個義人就是鄒幸彤。有些香港人可能和我一樣不是支聯會的忠實支持者，對他們的五大綱領雖不反對，但也不熱烈地贊同。今天支聯會的事應讓香港人清醒過來，回歸以來我們擁有珍貴的自由已完全失去，處境亦無異於國內民眾。政權仍在乎香港要保持西方社會的裝扮，他們的行動還披着法律的外衣，但嘴裏說的話卻像天空小說。面對每一次的指控、拘捕和訴訟，鄒幸彤的表現都是堅定自若，她的話都是句句鏗鏘。以典型的香港精英角度去評價她實有貶低之嫌，高學歷和法律背景的確讓她從專業角度去爭辯事情，卻不能保證高尚的品德，她的情操和意志更勝她的學歷和專業身分。

香港走過這幾年民主抗爭的道路，最後可能會無功而回，但至少讓我們見證了一批本土優秀年輕人出現。香港這片以金融、地產和消費堆砌出來的土地，原來還有一些未被污染的水土，孕育了像鄒幸彤的人，成了這渾濁之境的清泉。

作者是醫生

[馬仲儀]