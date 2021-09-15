劉銳紹：「牆」傾「彤」關香無剩？ 化為火舌吻殘英！

請恕我思緒紛亂，不知所云。只因我在語無倫次之間，把上述詩句和曲詞變成本文的標題：「『牆』傾『彤』關香無剩？化為火舌吻殘英！」「牆」者，協助獄中人的組織「石牆花」是也，昨日宣布結束了。「彤」者，支聯會副主席鄒幸彤是也，官司纏身，關起來了。「香」者，香港是也；但我相信香港不會「無剩」，因為辦法總比困難多。至於「火舌」，官方不是也說百煉成鋼嗎？關鍵是怎樣煉。因此，下列3點值得深思。

（1）大局既定心須定 要人信你先自信

無論從任何角度看，眼前官方已經掌握一切，所謂「不穩定因素」都已經穩定下來了；即使官方最擔心的「外部勢力」，也被擊退和豹隱起來。如此形勢，官方可以繼續劍氣在心，靜觀其變，隱而不發，真的有需要時才發；但毋須繼續犁庭掃穴，來一個檣傾楫摧。如果官方還認為「必須連根拔起」的話，那只是官方對自己毫無信心而已。長此下去，只會對大局不利，對民有害，對己無益！

觀乎歷史，強勢者遇到反對力量，自然希望摧毁其抗爭行動和意志，一勞永逸。在一般情况下，大體可以如願以償，因為俗語有云：「貧不與富敵，富不與官爭。」人們不贊同這句說話，但現實卻是這情况。不過，一味打壓的行動對某些抗爭者來說，恰恰又可以令其意志更加堅貞，這也是強勢者自己經歷過的百煉成鋼的過程；即使「花逢火劫香無剩」，但也有「香魂一縷暗追隨」（《帝女花》之句），遺下的將是一種精神，而這種精神又是撲滅不了的火點。且看中共當年受壓時也是如此，出現過一些不怕坐牢不怕死的志士仁人，例如1940年代的江竹筠。

我不想看見任何人成為新的江竹筠，所以一直努力勸喻各方進行不失立場的互動，減少碰撞，冷靜思良策，後計自然來。但這必須有一個條件，就是強勢者不要自亂陣腳，或自製亂源。坊間正關注官方會否繼續追殺其他團體，例如記協、職工盟等。我看，既然官方忌憚的三大組織（支聯會、民陣、教協）已經肌體不存，官方大可停息餘波；况且河清則無魚，只要未來大局已在可控範圍之內（其實已是絕對可控），那就毋須再吐出可能導致「香無剩」的火舌了。

（2）勿激化民間的「不主動」運動

從官方的角度看，只要壓住和清除亂源，斬蚺蛇之頭，去群龍之首，就可以止內憂、防外患。不錯，長遠來說也許成功機會頗高，但這不是眼前有效之藥，更不是治本之策。近期尤其值得注意的是，官方切勿輕視民眾的「潛怒意識」可能導致的「不主動」運動，甚至刺激這種不叫運動的趨勢加劇發展。

例如，官方要營造選舉氣氛，想了多種辦法，但如果揠苗助長，甚至用近似警嚇的方式，只會適得其反。且看澳門最近DQ民主派後的立法會選舉，投票率見42.38%的新低，跌了接近15個百分點，而白票和廢票率則達3.8%。這是一種值得參考的民意觀察。

又如推動與大灣區其他地方（包括深圳）的合作，可以鼓勵，但也要明白民眾的心理狀態。我理解官方的心情，認為香港在兩地合作方面不夠積極；尤其是看見申請英國BNO和帶錢移民到外國的數字不斷上升，總感到不舒暢。我也不想看見這樣的環境，所以，官方應該有信心地繼續推行實際的引資措施，而不能誘使或誘逼。

還有，林鄭月娥早前在《施政報告》諮詢會上慨嘆，有些西方民主國家也研究推行強制措施，但香港社會「每次你去強制（推行），都會有反彈」，例如注射疫苗和「安心出行」。其實，這反映了民眾對她的言行有所反彈，對她的政策已產生一種先天性的遲疑，不會主動配合。你可以批評這是「非理性的反應」，民眾應該靜心分析孰優孰劣，但現實就是如此微妙，眾人會使用民間智慧來抗拒威權。那麼，官方就要好好思考：為什麼民眾會有這樣微妙的心態？如果官方不反思，也許用心良苦的措施，都會變成人皆厭之的倒行逆施。

（3）減少內壓 集中應付明年更大挑戰

早前政圈中傳出消息，指官方希望在今年10月前清理主要障礙，以便在今年餘下的時間以至明年初搞好3場選舉（選委會、立法會和特首選舉）。這是不錯的盤算，但還是那個老問題：怎樣才能搞好？如果繼續沒有合理解釋地DQ報名人士，或者只顧製造「綠葉扶持」而無實質意義的選舉，那又只會事倍功半，甚至無功而還。

還有，今年剩下的時間已不多，不到4個月就進入2022年了。可以預見，明年將是更具挑戰性的一年，尤其是中外形勢，更會波譎雲詭。所以，既然香港大局已定，那就應該進一步減少和停止內部的壓力，以便集中精神應付變幻莫測的國際形勢。

從種種迹象可見，西方國家陣營的合縱連橫已基本形成，只是選擇什麼時候進行有系統的出擊而已（將於日後詳析，但各方須及早研究應對之策）。當然，中國也進行了保護自己的合縱連橫和分化敵營，不一定讓對方有機可乘。但試想，如果能夠把內部的反彈力變成助力，不是更好嗎？况且，「牆」傾花仍在，開在萬千家！「彤」關猶未閉，善待可興家！倘能如此，至少可以減少後顧之憂，更不會把無形的假象視為「有形的敵人」，徒增自己的包袱。

總之，官方應該相信民眾也重視國家安全。威脅和影響國家安全的力量不是內部，而在外部，所謂「斬斷內外連繫」的想法其實只是自亂陣腳的擴大化內傷；分得清將可互借東風，分不清則會自製險峰。

作者是時事評論員

[劉銳紹]