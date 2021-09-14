梁美儀：求生 求饒 求死

由立法會前議員司徒華生前一手籌建的3個組織，示範了在專權之下，3種不同的選擇。

教協：自我了斷

司徒華最早成立的教協，是3個組織中人力財力最穩健的一個，在教育界的影響力本固若金湯，也是本港民主派的橋頭堡組織。只是在中央訂立法力無邊的港區國安法後，教協即使曾作最後努力，嘗試刪除涉及佔中等敏感教材，向外表明日後專注教育及教師權益事務，仍無法換取生存的機會。為免牽連太廣，只能忍痛自我了斷，減低成員要負上刑責的可能，求饒意味甚濃。

支聯會：負嵎頑抗

至於在八九民運期間成立的支聯會，其碩果僅存的領導層，到最後一刻仍選擇負嵎頑抗，沒順應警方的要求，交出「與外國組織聯繫」等資料，寧死不屈的結局是被「拉人封艇」，甚至有人要面對被控煽動顛覆國家政權這重罪。

民主黨：求生不得，求死不能

剩下的民主黨，現在則陷於「求生不得，求死不能」的兩難狀態。有建制人士不停放話，指民主黨若要「求生」，就不要阻止黨員參加年底的立法會選舉，因「罷選」等同破壞新選舉制度，有可能觸犯國安法。不過，民主黨內部很清楚，黨內反對參選的聲音佔多數，而一旦參選，持份者定必離棄民主黨。哪怕民主黨為「求生」，在本月底舉行的會員大會上，只通過一個較中性的決議，表明民主黨不會派員參加來屆立法會選舉，而非明言黨員不得參選，這又能否「過關」？若有黨員仍然決定參選，民主黨又應否執行「家法」，開除有關人士黨籍？

委曲是否就能求存，根本沒人能說得準，民主黨如今正是「求生不得，求死不能」。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]