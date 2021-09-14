魏然：從民調看新冠疫情虛假資訊的接觸、傳播、感知

最頻繁接觸的虛假資訊：關於病毒傳播途徑和疫苗

總體而言，香港市民普遍關心疫情，受訪市民最經常通過電視獲得與疫情相關的新聞資訊，其次是網絡平台和社交媒體平台。報紙則是最少使用的媒體渠道（詳見表1）。

與此同時，一半以上的受訪市民表示，在疫情期間，「有時」或「經常」接觸到各類的虛假資訊，虛假資訊的存在似乎已經成為市民抗疫防疫生活資訊的常態。在各類的虛假資訊中，以有關病毒傳染性、傳播途徑、防護措施和疫苗流傳為最廣。在這4類虛假資訊中，病毒傳播途徑和疫苗是接觸頻率最高的兩個類別，回答「經常」者分別佔11.6%和11.1%（詳見表2）。

研究團隊從大數據庫揀選出5項有代表性的、經過傳媒或專家查核認定的虛假資訊，詢問受訪市民是否曾經在網絡或社交媒體上接觸過這些廣泛傳播的虛假資訊。調查結果顯示，市民較常接觸到的虛假資訊包括「非滅活類的新冠疫苗會改變人類基因」和「5G信號塔可以傳播新冠病毒」。相比而言，「喝酒可以殺死新冠病毒」是最少接觸到的虛假資訊（詳見表3）。

當在網絡上接觸到一些似是而非的錯誤疫情資訊之後，接近七成「有接觸過錯誤疫情資訊的」受訪者（68%）表示自己曾將這些信息轉發、分享給他人。只有近三分之一「有接觸過的」受訪者表示自己從未將其分享給身邊的人。當被問及傳播範圍時，約半數「有接觸過的」受訪者（49.7%）表示通常會分享給1至6人，2.2%「有接觸過的」受訪者表示會分享給21人或以上。

對自身識別能力有信心 但仍有人會被誤導

當被問及與一般人相比，自己識別新冠疫情虛假資訊的能力如何時，逾半（52.6%）受訪市民認為自己的識別能力強於他人，有42.4%認為自己與他人能力相當，僅有極少數（5%）認為自己的能力不如他人。另外，相較於女性，男性受訪者對自己識別疫情虛假資訊的能力更有信心。

香港中文大學新聞與傳播學院副教授陳志敏認為，這是認知偏差的典型例子，心理學家稱之為「鄧寧-克魯格效應」（Dunning-Kruger Effect），即人們傾向於高估自己的知識和技能。他說：「與女性相比，男性的這種傾向往往更強。因此，調查的大多數受訪者聲稱他們比其他人更有能力識別疫情虛假信息，是個合理的發現。」

事實上，儘管有逾半受訪市民認為自己的識別能力高過一般人，調查發現仍有約10%的受訪市民錯誤地相信一些關於新冠病毒的虛假資訊，比如「新冠病毒可以通過5G信號塔傳播」、「食用大蒜可以有效阻止感染新冠病毒」、「喝消毒水可以殺死新冠病毒」等。在調查問卷所列舉的所有虛假資訊中，受訪市民尤其難以正確識別與疫苗副作用相關的說法。有30.5%的受訪市民表示對「接種新冠疫苗會影響生育能力」的說法感到不確定，另外，有27.1%的人對「接種新冠疫苗會改變人們的基因」的說法不確定。這種對疫苗副作用的誤解很有可能使一些市民對接種疫苗產生抗拒心理。

由此可見，接觸流行的虛假資訊，確實影響着市民對正確疫情資訊的認知和行為。受訪市民普遍認為疫情虛假資訊已經是一個嚴重的社會問題，會對市民帶來極大的危害和後果。對於如何治理虛假資訊，59%受訪市民支持政府有關部門監管虛假資訊。進一步的分析發現，對虛假資訊嚴重程度的認知，與支持政府有關部門監管虛假資訊之間，有着顯著的正相關。也就是說，當市民認為疫情虛假資訊的嚴重性愈高，就愈支持政府有關部門採取相關措施來抑制虛假資訊的傳播和擴散。同時，對虛假資訊嚴重程度的認知，也會促進市民主動地更正或駁斥相關虛假資訊，試圖減少虛假資訊可能對他人產生的負面影響。

逾半市民對疫苗持樂觀態度 接種率持續上升

關於新冠疫苗接種態度，57.6%的受訪市民對疫苗持積極樂觀的態度，認為疫苗安全且有效。22.8%的市民表達出消極負面的態度，對疫苗效用存疑。還有19.6%的市民保持中立態度。

除此之外，本港市民新冠疫苗接種率持續上升。截至8月18日，約六成受訪者已至少接種了一劑疫苗。這雖然與世界衛生組織建議的70%接種率仍存在差距，但相較於6月初約20%的接種率（以全港人口計），已經大幅增加。這與香港特區政府開展的「全城起動 快打疫苗」運動和社會各界推出的各種接種疫苗獎賞計劃的舉措密不可分。

未接種的受訪市民佔整體受訪者約四成。佔整體受訪者18.4%的人表示計劃在未來接種疫苗，20.3%的人表示不準備接種疫苗。

在對港府抗疫表現的滿意程度方面，不同的疫苗接種情况的群體存在明顯差異。調查的一個重要發現是，在已經接種的群體中，有47%表示對港府在過去一年中抗疫的表現滿意，39%表示不滿意，14%表示中立。在計劃接種的群體中，表示滿意、不滿意和中立的比例分別為29%、56%和15%。在拒絕接種的群體中，表示滿意、不滿意和中立的比例分別為11%、75%和14%。

註：該網絡問卷調查在2021年8月4日至18日期間開展，在剔除無效回答後，共收集1017份樣本；根據香港最新人口普查數據，調查採用配額抽樣的方式，使樣本更切合香港當前人口總體的性別和年齡結構

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授

[魏然]