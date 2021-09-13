陳家洛：香港將會出現「尾巴黨」嗎？

有迹象顯示，因為香港抗拒高壓管治的底氣依然堅實，政權中人覺得這個階段要有這樣的一個「尾巴黨」來分擔一些任務，一如1944至1948年東歐各地的處境，最好利用一個傳統民主政黨「借殼上市」。那些年，共產政權清算阻手阻腳的「大佬」的行動早就展開，讓沒有太多包袱因而可塑性高的新面孔一展抱負，加上其他對選舉或權位不會有興趣的公民社會團體被逐一取締，在勢孤力弱的情景中，一些政黨在飽受壓力下接受招安，還主動說服自己這是「一條生路」，等待黎明。

「尾巴黨」的育成

民主黨將在9月底的黨員大會商討是否參與年底的立法會選舉。近期有親北京人士連珠炮發，一時指如果民主黨不參加就會被視為杯葛、對抗，結果是「死路一條」，一時又指如果民主黨阻止黨員報名參選就有可能違反《國家安全法》，最新的說法是「不要被激進大佬綁架」，總之就是公開要求民主黨落場，不行的話也樂見該黨分裂收場。

歸根究柢，選舉不符自由、開放和具有公平競爭的環境這些要求，是當權者一手造成的。有個別人士，在現階段似乎有興趣將選舉操控由排擠異見，升級到強迫民主黨或幾個建制色彩不明顯的人物合力營造一個俗稱「混一色」的合作制。民主黨不會不知道這是請君入甕的把戲，要生存就要看政權的好惡、當權者的面色度日，抗拒這種夾雜着「死亡威脅」的邀請是正常不過的回應，「說不」是基本設定。

至於認為要爭取機會空間讓民主黨服務市民的意見，就首要考慮怎樣辦才會取得政權的信任。他們必須尋求當日催促民主黨參選的親政權人士提名找數，成功的話要通過資格審查委員會的篩選，以後從政之路也要步步為營，不可以得罪手握提名權的選舉委員會，還要遷就迴避日新月異的禁區紅線，努力學習一邊順從聽話，一邊又要優化說話技巧來突顯自己「不是建制」的特質。

既然民主黨忽然備受親政權的人士關心，該黨上下有沒有可能利用參選與否一事在幕前討價還價，或在幕後私下政治交易？坊間曾經流傳「參選救黨友」的說法，一廂情願地覺得可以創造一些有利條件，使因為初選案長期被還押的黨友盡快獲得保釋。殘酷的現實是，不斷向民主黨喊話的人根本沒有還價的本錢，連資格都談不上，否則就不需要公開地口誅筆伐了，而他近日的一句「如果符合選委會的要求，本人樂意提名民主派參選」是說了等於沒說的空話。自居可替民主黨在京港之間穿針引線的人同樣不可信靠，他們由始至終對民主黨根本沒有任何道義責任，亦沒有辦法保證兌現任何承諾，一些表現和藹可親的說客是最浪費時間的。同樣地，民主黨內任何人也不至於要冒險開天索價，要求90個議席中該黨可得多少個功能團體、地區直選及選舉委員會產生的議席，作為配合政權的交換條件。倒是行政長官林鄭月娥最狡猾，只是談論民主派政黨的「存在價值」，提出不參與選舉的政團和組織「奇怪」，將自己局限於一個搭枱講兩句的閒角而已。於是，上「尾巴黨」的第一課，是被告知不要幻想政權會和他們交易。

「拉一派打一派」

理論上，民主黨有不支持任何人參選的權利和自由，有權不讓任何人未經同意盜用該黨的名義參選，變相在現行選舉安排下保持着一種否決權。任何人直接或經中間人以威迫、利誘或欺騙的手段影響民主黨內任何成員參選的決定，除了涉及政治道德的問題，亦有可能觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》（香港法例第554章），該條例第8至9條指出，任何藉武力、脅迫或欺騙手段以誘使他人參選或不參選的行為，均屬舞弊行為，一經定罪，最高可判處罰款50萬元及監禁7年。親政權中人當然不會鋌而走險，甘願承受觸犯法律的風險也要脅迫民主黨派人參選的。毫不意外地，早前明明在威嚇民主黨的人士，好快就改口說自己只是鼓勵與關懷。雖然笑裏藏刀是肯定了，不過至今沒有人指名道姓的叫民主黨成員參選，並威脅不服從的話將會蒙受經濟的損失或財產損害；甚至有可能遭遇暴力或傷害（不論是身體上或精神上）。至於區議員宣誓就職方面，手鬆手緊之間又被理解為向民主黨發出的一些「政治信息」。結果是，各方面幾輪打嘴炮之後，表面上什麼都沒有發生過，但以政治鬥爭起家的政權這個「拉一派打一派」的伎倆可謂工多藝熟，逼民主黨入了一個兩難困境，不論派人不派人，都要經歷一些「斷捨離」式的陣痛。

不過，近日就出現一個「第三選擇」，即使民主黨表決不派人參選，但若然同時又不打算阻止黨員以「民主黨」名義參選宣傳，讓他們試試北京的「誠意」和市民的「水溫」，這個讓步不可能嗎？當然有可能，特別是因為「第三選擇」這樣的模糊策略本來就是配合着政權的藍本，將民主黨推向「尾巴黨」的第一階段工程，就如從前的「尾巴黨」一樣，在政權眼中民主黨的招牌有些利用價值，只是最終人面全非，執著原則立場的不是被罷黜就是被迫出走，接下來的日子，是路徑依靠的邏輯，說什麼自由意志是自欺欺人。

香港其實不需要「尾巴黨」，這是政權需要的權宜之計，不過既然是權宜，就要看利用價值，當下被關照的是民主黨，就使本來準備好升級做「尾巴黨」的組織要繼續聽候發落，不知道後者的忐忑不安，會不會為民主黨今天主張「試選」的意見帶來一點未來啟示？

延伸閱讀：

．Archie Brown, The Rise and Fall of Communism, 2009.

．《選舉（舞弊及非法行為）條例》（bit.ly/3AiYP4V）

作者是浸會大學政治及國際關係學系副教授

[陳家洛]