【明報文章】拜登與習近平的電話會談才剛掛線,旋即傳來美國正在「認真考慮」同意台灣駐美機構「台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office),更名為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office)的新聞。此為繼7月台灣宣布經雙方政府協商同意,將在立陶宛首都維爾紐斯設立以「台灣」命名的代表處,以及9月初歐盟歐洲議會外交委員會通過提案,建議歐盟外交暨安全政策高級代表將「歐洲經貿辦事處」(European Economic and Trade Office)更名為「歐盟駐台辦事處」(European Union Office in Taiwan)之後,在近期歐美欲提升與台灣關係的氛圍下,一連串「正名」動作的又一舉措。毋庸置疑,此舉無可避免地又將再次觸動北京的敏感神經。