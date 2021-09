馮健鵬：後疫情時代的「Hong Kong in the GBA」

【明報文章】面對新冠病毒疫情,世界上出現了「清零」和「共存」兩派防疫策略,勢必深刻影響後疫情時代的世界格局。香港要與內地通關,就必須採取「清零」的措施;要聯通世界,就要面對一些地方「共存」的現實。這彷彿令香港陷入了某種夾縫之中;但這種處境也有可能成為香港聯結中國與世界的新機會。在經貿關係和社會民生並重的前提下,大灣區(the Greater Bay Area, the GBA)架構為香港實現這一可能提供了便利和優勢,而作為「聯結中國與世界」的香港,在一定程度上也將是「Hong Kong in the GBA」。