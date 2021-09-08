周浩鼎：新選制維護國安 重協商超越民粹

反對派鼓吹仇視國家 完善選制撥亂反正

香港回歸祖國20多年，在各級選舉，反對派透過各種誤導及扭曲手段，煽動市民對內地民眾及國家的仇恨，以此作為吸票工具。2016年甚至有梁頌恆、游蕙禎之流，在宣誓時侮辱國家，企圖藉此爭取支持者擁戴。回想當日，梁游侮辱國家，激起社會強烈公憤後，他們當然成為過街老鼠；最後透過法律程序，依法取消其議員資格。民眾開始意識到反中亂港的潛在破壞力量，已醞釀到一個令人警覺可怕的層面。

上述只是一個例子。過去的選舉，有反對派候選人公然透過提出顛覆甚至要分裂國家的言論，或打擦邊球高舉港獨主張，爭取選民支持。結果，每次選舉都成為宣揚仇恨內地、鼓吹仇視國家的舞台，讓反對派不斷在社會助長反中亂港意識。對他們來說，只要繼續挑動對國家、對內地的仇恨，就最易撈取政治資本，行為亦只有愈走愈激進，最終跌入惡性循環。

最極端的情况是2019年黑暴動亂。攬炒派公然要求外國制裁香港、打擊中國，同時不斷支持暴力違法抗爭，為各種暴動、縱火等暴行開脫。香港差點跌入無政府狀態，暴徒更進入瘋狂程度，「私了」內地人、政見不同人士。

完善選舉制度，全面落實愛國者治港，配以《國安法》的安排，正正是要撥亂反正，根治這些情况。往後的選舉過程，將不會再出現這種政客及組織，透過煽動對國家、對內地民眾仇恨以爭選票的鄙劣惡行。

借鑑新加坡，外國媒體常批評為何當地言論自由受限，但李光耀的解說就最清楚不過：在新加坡這樣一個多種族多宗教的國家，如果容許任何群體，為達其政治目的，包括在選舉等情况下，發表煽動種族或宗教仇恨的言論，而不依法約束，新加坡會隨時陷於動盪不安、暴亂處處。

設計選舉制度 應聚焦解決而非激化矛盾

我們清楚不過，西方全民一人一票選舉民主制度下，政客透過煽動民眾情緒，包括挑起族群之間的仇恨，往往最易取票，特別是社交媒體至上、假信息假新聞氾濫下的今天。從外國不少例子見到，關於族群仇恨、統獨議題等選舉政綱的主張，往往令全社會進入高度分裂、群眾對立的混亂狀態。

最近拜讀王卓祺教授文章〈私利激情如何使民主劣質化——追求什麼民主的問題〉，指出世界各地民主亂象正由推行對抗式民主的一人一票選舉所造成。在對抗式民主之下，社會矛盾只會不斷被激化，包括泰國城鄉利益矛盾、烏克蘭親西方與親俄羅斯的意識形態矛盾、埃及的宗教問題。這些地方有民主選舉制度，但仍然不能有效解決實質社會矛盾，缺乏解決實質問題的內涵。

王教授扼要引述美國政治學家Jane Mansbridge的看法：古老的民主不單單強調一人一票，反而強調如何尋找共識，商討妥協的辦法；然而現代民主則一味依靠一人一票，不是你輸我贏就是你死我活，最後演變成政客之間的零和遊戲，社會為此付上沉重代價，這樣根本不是解決社會矛盾的辦法。

文中指出：「一人一票的多數決定的優勝之處是它的對抗式民主，能夠在充滿衝突下作出合法但不一定合理的決策。它的致命傷即是合乎多數決定的決策並不一定理性，即能從問題實處解決矛盾和衝突。這亦解釋了一些涉及深層次矛盾，如宗教、種族、意識形態及利益，有了多數決定的選票民主制度，亦不能夠和平解決，少數絕望的一方要訴諸衝突暴力。」這裏有一個重點：選舉制度的設計，應聚焦有效解決矛盾，而不是激化矛盾。

民粹主義亦可帶來非理性決定。著名學者張維為教授，曾批評英國脫歐屬愚昧決定，亦因政客利用煽動情緒及排外的仇恨，透過激情讓英國進行所謂一人一票公投，最終跌入脫歐的陷阱，恨錯難返。如此重大的決定，竟是透過煽動的激情及排外的仇恨而產生，荒謬之至。

新制度體現均衡參與 以協商解決問題

當人們還迷信在毫無任何規範（即缺乏對危害國家安全的約束）下的西方式一人一票選舉是靈丹妙藥，但造成各種層次撕裂及社會內耗的情况下，我們不禁要反問，今天為何社會各界仍不清醒反思？香港政治制度設計必然要符合自身情况，亦必須兼顧對國家安全的保護。選舉決不能被利用成為宣揚鼓吹反中亂港、危害國家安全的平台。

總的來說，今次完善選舉制度後，無論選委會或將來立法會的構成，都更體現均衡參與元素。整個選委會設計，配以立法會「40+30+20」安排——包含選委會、功能界別及地區直選議席，將更能聚焦在社會整體利益出發，而非偏重某一界別或個別地區利益，亦要超越民粹主義。更重要的是，萬一出現矛盾衝突，此制度設計更是希望能透過有效協商，解決問題、化解矛盾，而非激化矛盾。這一點，筆者認為必須向公眾清晰解說。

作者是立法會議員、香港青年時事評論員協會主席

[周浩鼎]