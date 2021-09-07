梁美儀：別了，《城市論壇》 再見，維園阿伯

張敏儀當年是從英國海德公園著名的演說廣場（Speakers' Corner），容許民眾公開發表演說的傳統取得靈感，提出在維園製作一個直播節目，邀請嘉賓及觀眾就不同議題發表意見。據她所述，當年警務處長一聽到這個構思，即時表示反對，擔心在公開場合廣播這樣的一個節目，會引發暴動。港台後來製作了節目範本給當時的新聞司、布政司過目，終成功闖關，獲批製作，並於1980年4月13日首播。

1980年，香港連區議會都未成立，立法局只有官守及委任議員，是中英就香港前途談判還未展開的年代，《城市論壇》容許不同政見者，以至平民百姓可以在節目中暢所欲言，可說是香港廣播史上的劃時代產物，有推動香港言論自由及反映民意的作用。

出席過這節目的嘉賓如恒河沙數，來自不同政治陣營，特首林鄭月娥、基委會副主任譚惠珠及全國人大常委譚耀宗等，在不同時代也曾在節目中與其他嘉賓唇槍舌劍。連台下也是多姿多彩，後來有一班常常會在節目爭取發言、「火氣」十足的「維園阿伯」。

來自社會不同階層、不同立場、不同政見的人士，也可在節目中盡情辯論，有時可能不歡而散，但只要敢講敢辯，總有發言機會，且不會被刪剪。

近日傳出《城市論壇》將壽終正寢，意味港人參與時事討論的機會，以至發表意見的意識將進一步萎縮。當這些民意宣泄渠道全被堵住，無從宣泄，在這一言堂社會，政府施政可有多順暢，答案人盡皆知。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]