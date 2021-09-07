劉進圖：查外國代理人請出示證據

國安處信件沒解釋認定原因

國安處寫給支聯會眾常委的信件，較早前已曝光，信的內容並沒有透露或解釋，為何國安處認定支聯會是「外國代理人」，收信人只能從信件提出的問題、索取的資料，去作間接的揣測。信件查問的重點，並非支聯會每年辦的維園燭光晚會，或者有關六四的公開展覽，而是支聯會與一堆組織的關係，信件點了名的組織，包括「華人民主書院」、「中國維權律師關注組」、「民主中國陣線」、「Asia Democracy Network」、「美國國家民主基金會」以及其資助的4個智庫或非政府組織，還有黎智英助手Mark Simon。

國安法實施細則附表5對於「外國代理人」所下定義指：「在香港活動，並符合以下兩項條件的人——（i）受外國政府或外國政治性組織直接或間接指使、直接或間接監督、直接或間接控制、僱用、補貼或資助，或收受外國政府或外國政治性組織金錢或非金錢報酬；及（ii）為外國政府或外國政治性組織的利益而進行其全部或部分活動」，但不包括在港依法享有特權及豁免權的外交代表、領事官員、領館僱員或其他團體或個人。

根據這項法律條文，警隊國安處如果懷疑某個香港組織是「外國代理人」，最低限度要說出：這個組織為哪一個外國政府或外國政治性組織服務？之所以認定有代理人關係，到底是基於什麼性質的聯繫？是指使、監督、控制？還是僱用、補貼、資助？或者收了什麼報酬？還有，要說明這個所謂代理人，為外國政府或外國政治性組織的利益，進行了什麼活動？如果沒有這些資料，莫說審案的法官無從判別，就連被指控的組織也會百辭莫辯——面對不明不白的嚴重指控，被指控方如何自證清白？

與外國政治組織來往 就是代理人？

支聯會從1989年成立之初，就是一個聯盟式組織，意思是它有眾多會員是以組織的名義參與，例如政黨、論政團體、工會、非政府組織等，只要認同支聯會關於「六四」的五大綱領訴求，就可以成為會員。在支聯會長達32年的運作歷史裏，它也不時和一些關注中國民主與人權的個人或組織有交往。國安處致支聯會常委的信件予外界的印象是，倘若支聯會與一些政府眼中的外國政治性組織有來往，就會被視為「外國代理人」。公眾有這印象，警方可能不喜歡，但由於信件沒有出示理據，而支聯會的愛中國情懷又非常強烈，為香港市民毋忘六四而運作的歷史也不容置疑，國安處貿然指控它是「外國代理人」，試問公眾如何能信服？

（編者按：支聯會昨日(9月6日)表示，今日(7日)會到警察總部遞信，但並非提交警方要求的資料；讀者可留意事態進展）

作者是資深傳媒人

[劉進圖]